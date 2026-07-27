Alman şirketleri yatırımlarını ertelemeye başladı

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) 3 binden fazla şirketle gerçekleştirdiği ankete göre, yükselen enerji maliyetleri işletmelerin yatırım planlarını olumsuz etkiliyor.

Araştırmaya göre son bir yılda şirketlerin yaklaşık yarısı elektrik maliyetlerinin, üçte ikisinden fazlası ise ısınma giderlerinin arttığını bildirdi.

Katılımcı şirketlerin yaklaşık üçte biri, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle yatırımlarını ertelediğini açıkladı.

Üretimin yurt dışına taşınması gündemde

Ankete katılan şirketlerin yaklaşık beşte biri ise Almanya'daki üretim kapasitesini azaltmayı veya üretim faaliyetlerini yurt dışına taşımayı değerlendirdiğini ya da bu yönde adımlar attığını belirtti.

DIHK Başkanı Peter Adrian, yüksek enerji maliyetlerinin yalnızca şirketlerin mevcut faaliyetlerini zorlaştırmadığını, aynı zamanda gelecekte yapılacak yatırımları da engellediğini söyledi.

Enerji krizi baskısı sürüyor

Almanya'da enerji maliyetleri, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan doğal gaz arzındaki sıkıntılar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarına etkisi ve yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin oluşturduğu maliyet baskısı nedeniyle son yıllarda yüksek seviyelerde seyrediyor.

Artan enerji maliyetleri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi ve yatırım iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.