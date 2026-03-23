Alman tatilcilerin gözdesi yine Türkiye oldu

DRV verilerine göre, mayıs-ekim dönemini içine alan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu.

Türkiye’yi İspanya ve Yunanistan takip ediyor. Alman tatilcilerin yaz ve sonbahar planlarını geçen yıllara oranla çok daha erken yaptığı kaydedilirken, Türkiye’nin sunduğu güçlü fiyat-performans dengesiyle 2026 yazında da ilk üçteki yerini koruması bekleniyor.

Türkiye'de yer alan habere göre, profesyonel kriz yönetimi ve finansal güvence sunan uçuşlu paket turların cirosunda yüzde 14, misafir sayısında ise geçen yıla göre yüzde 12 artış yaşandı. DRV Başkanı Albin Loidl, “Turistler seyahatten vazgeçmek yerine alternatif rotalara yöneliyor. Güvenlik her zaman önceliktir, buna rağmen turizm krizlerden sonra her zaman kendi yolunu bulur” dedi.