Alman turist, en büyük zammı Türkiye’de gördü

SELENAY YAĞCI - İSTANBUL

Almanya Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarısında yurtdışı tatil paketlerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 5,2 oranında zamlandı.

Almanya İstatistik dairesi Destatis’in açıklamasına göre geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda en büyük fiyat artışlarının yüzde 7,6 ile Türkiye, yüzde 6,7 ile Kanarya Adaları ve yüzde 6,3 ile Balear Adaları’nda tespit edildiği bildirildi. Türkiye’nin komşusu Yunanistan’da ise fiyat artışı yüzde 4,5 olarak açıklanırken, Mısır’a yapılan seyahatlerin ise ucuzladığı ifade edildi.

“Dövizdeki artış enflasyonu karşılamıyor”

Türkiye’de maliyetlerin, enflasyonun sürekli arttığını ancak dövizin uzun zamandır sabit kaldığını hatırlatan TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal, maliyetlerin Euro olarak karşılığını bulmadığını, bu sebeple Türkiye’de rakiplerinden daha yüksek fiyat artışları yaşanabildiğini belirtti.

Türkiye’nin gereğinden fazla pahalandığının düşünülmesinin en büyük sebeplerinden birinin dövizdeki artışın enflasyondaki artışı karşılamamasından kaynaklı olduğunu söyleyen TÜRSAB Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin ise “Türkiye’de enflasyonun yüzde 60-70 arasında ancak bizim kazandığımız Euroda artış yüzde 25. Enfl asyon oranları ile dövizin artışı arasında ciddi bir fark var. Aradaki fark sıkıntı yaratıyor. Pahalılıktan tüm dünya etkileniyor. Almanya’da Türk döneri de 3-4 Euro’ya satılırken, şimdi fiyatı 9 Euro’ya çıktı” dedi.

Perçin, aslında Türkiye’nin fiyatının önceki yıllarda olması gerektiğinden ucuz olduğunu şimdi asıl fiyatına gelmeye başladığını belirterek, “Bu kalitede bir hizmetin fiyatı ucuzdu zaten. Rakip ülkelerde kahvaltıda 5 çeşit bulunurken, Antalya’da 4 yıldızlı otellerdeki kahvaltılarda bile 10’larca çeşit bulabiliyorsunuz. Antalya’da Almanlar, Ruslarla başa baş gidiyor. Şu an yurtdışından gelen turist için sezon hareketli. Havalimanı verilerine bakarsak Antalya, 7 milyon rakamını yakaladı” diye konuştu.

Yüksek sezonda sorun yaşanmayacağını vurgulayan Perçin, “Önemli olan kış sezonunu kaybetmemek. Kışa doğru Euro’da da bir dengelenme yaşanacaktır” dedi.

Paket tur fiyatı 1 yıl önceden belirledi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise, Almanya’daki fiyat artışlarını şöyle yorumladı: “Bu rakamlar nasıl belirlendi bilemiyoruz. Çünkü biz paket turlarda zaten geçen yıl bir fiyat belirlemiştik. Şimdi son dakika bir artış olamaz. Belki online satışlarda, münferit gelişler için böyle bir durum vardır. Ama paket turlarımızı belli bir fiyattan tur operatörlerine zaten sattık. Belki tur operatörleri fiyatlarını artıyordur. Bütün dünyada maliyetler de fiyatlar da artıyor. Türkiye’deki oteller için maliyetler, rakiplerine kıyasla daha fazla artıyor. Mesela oteller için biranın, etin alış fiyatı rakiplerimizden daha fazla Türkiye’de.”