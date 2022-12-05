Alman Veritas AG’nin yeni sahibi Beyçelik oldu

Ömer Faruk ÇİFTÇİ / BURSA

Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, yaklaşık 2 yıldır süren pazarlıkların tamamlandığını ve geçtiğimiz günlerde satın alma sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Ekonomik zorluklar nedeniyle 3 yıl önce darboğaza giren ve kayyuma devredilen Veritas AG ile ilgilenmeye başladıklarını anlatan Çelik, “Yapılan görüşmeler sonunda uzlaşmaya vardık ve adının açıklanmasını istemeyen ortağımızla yüzde 50, yüzde 50 oranında paylarla şirketin tamamını satın aldık” dedi. Veritas AG’nin, 2 fabrikası Türkiye’de olmak üzere globalde 7 farklı ülkede 150 bin metrekarenin üzerinde bir alanda başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya ve farklı sektörlere kauçuk parçalar ürettiğini vurgulayan Çelik, “Beyçelik Holding olarak ortağımızla birlikte yeni bir heyecan alanı yarattık. Holdinge sac şekillendirme, şasi, gövde, kalıp ve iklimlendirmeye ilave olarak kauçuk parça üretimi de eklemiş olduk. Şu anda tüm fabrikalarda çalışan sayısı 3 bin civarında. Devir işlemlerinden sonra yapacağımız yatırımlarla üretim çeşitliliği ve niteliğini de artıracağız” diye konuştu.

Avrupa’nın en büyük şasi fabrikasını kuruyor

Beyçelik Holding; otomotiv tedarik sanayi, enerji ve iklimlendirme alanlarında 21 şirketi ve 6 bin çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Holding’in otomotiv, enerji ve iklimlendirme alanlarında toplam 6,3 milyar TL’lik üretim tesisi yatırımı bulunuyor. Holding bünyesindeki Beyçelik Gestamp’ın Bursa Teknoloji OSB (TEKNOSAB), Kocaeli ve Romanya’daki yatırımları da devam ediyor. 2023 yılına kadar üretim alanını 270 bin metrekareye çıkartmayı planlayan Beyçelik Gestamp, Avrupa’nın en büyük şasi fabrikasını da Kocaeli TOSB’de kuruyor. Holding, otomotiv grubunda halihazırda 4 bin kişiye istihdam sağlarken tamamlanacak yatırımlarla bin 650 kişiye daha yeni istihdam yaratacak. Holding ayrıca Warmhaus markasıyla iklimlendirme alanında yer alırken, Gesbey ile de Bandırma’da rüzgar türbini kulesi üretiyor. Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji bünyesinde de ayrı lokasyonlarda 3 RES projesi bulunuyor.

Avrupa’nın en eski kauçuk işleme şirketi

Veritas AG’nin kökleri 1849’da William Elliott tarafından Berlin’de kurulan “Berliner Gummiwaarenfabrik”e dayanıyor. Almanya’nın en eski kauçuk işleme şirketi konumunda olan Veritas AG’nin Almanya’nın yanı sıra Bosna- Hersek, Avusturya, Macaristan, Çin ve Meksika’da tesisleri bulunuyor. Veritas AG, Türkiye’de de Gölcük ve Çerkezköy’de üretim yapıyor. Veritas, başta otomotiv endüstrisi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine yakıt hattı sistemleri, hava kanalı sistemleri, akülerin, turboşarjların ve şanzımanların termal yönetimini sağlamaya yönelik soğutma hatları, zararlı emisyonları ve partikül maddeyi azaltarak hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı hatlar ile sönümleme, sızdırmazlık işlevleri için bileşenler ve modüller üretiyor. Veritas, otomotiv endüstrisindeki global dönüşüm ve trendler doğrultusunda e-yakıtlar, hibrit, hidrojen veya tamamen elektrikli araçlar için hat sistemleri ve modüller üzerinde de çalışıyor.