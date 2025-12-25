Alman ZF, oto servislerini dönüşüme hazırlıyor

AYSEL YÜCE / İSTANBUL

Türkiye’de hızla büyüyen otomotiv pazarı, küresel tedarikçilerin yatırım ve istihdam iştahını artırıyor. Otomotiv tedarik sanayisinin Alman devlerinden ZF, Türkiye’deki servisleri elektrikli dönüşüme hazırlamak için eğitim verecek. EKONOMİ gazetesine konuşan ZF Aftermarket Global Başkanı Philippe Colpron, Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçların yeni satışlardaki payının yüzde 40’ı aştığını belirterek, “Türkiye bu dönüşümde Avrupa’dan bile daha hızlı ilerliyor. ZF Aftermarket olarak bu değişime hem eğitim hem ürün hem de dijital çözümlerle hazırız” dedi.

ZF Aftermarket’in dönüşümü üç temel başlıkta ele aldığını belirten Colpron, ilk adımın eğitim olduğunu vurguladı. “Şasi bileşeni değiştirmek isteseniz bile elektrikli bir aracı açmaya hazır olmanız gerekir. Bu nedenle ZF Academy ve ZF Tech ağımız aracılığıyla tamircileri eğitiyor, gerekli ekipmanları sağlıyoruz. Böylece iş kaybı yaşamıyorlar” dedi. İkinci başlığın ürünler olduğunu söyleyen Colpron, içten yanmalı motorlar ile elektrikli araçların uzun bir süre birlikte var olacağını vurguladı. “Hem içten yanmalı motor çözümlerini hem de elektrikli araç çözümlerini uzun bir geçiş sürecinde birlikte sunmamız gerekecek” diyen Colpron, bu noktada yeniden üretim kabiliyetlerinin büyük avantaj sağladığını ifade etti. Üçüncü başlıkta ise yazılımın öne çıktığını dile getiren Colpron, elektrifikasyonla birlikte araçlardaki yazılım miktarının kullanımının hızla arttığını söyledi. “Tamirhanelerin bilgisayarı yağ ve anahtar kadar iyi kullanabilmesi gerekiyor. Bu nedenle arıza teşhis ve çok markalı teşhis sistemlerinin gelişimi, Türkiye pazarını desteklemek için teknolojik değişimde kilit rol oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de istihdamı ikiye katladı

ZF, Türkiye’de Sakarya, Gebze ve İzmir’de üretim yapıyor. Türkiye’nin küresel organizasyon içindeki rolüne de değinen Colpron, ülkenin üç açıdan öne çıktığını belirterek, “Pazar, insan kaynağı ve üretim açısından Türkiye, dünyadaki ilk on pazarımızdan biri” dedi. İnsan kaynağı tarafında ise son yıllarda ZF Aftermarket’in çalışan sayısının iki katına çıkarıldığını belirten Colpron, bu sayede hem Türkiye’de hem de daha geniş coğrafyalarda ürün ve kategori yönetimine katkı sağladıklarını söyledi.