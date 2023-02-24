Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte daraldı
Almanya ekonomisi 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 0,4 oranında daraldı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,2 oranında daralması yönündeydi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2022 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre ülke dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 oranında küçülürken, beklenti yüzde 0,2 oranında daralması yönündeydi. Önceki döneme ilişkin veri, yüzde 0,5 oranında büyüme yönünde gerçekleşmişti.
Ülkenin ekonomisi, dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,3 oranında büyüdü. Beklenti 0,5 oranında büyümesi yönündeydi. Böylelikle Almanya ekonomisinin 2022 yılı büyümesi ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.