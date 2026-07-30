Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte beklentileri aştı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülke ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde mevsim, takvim ve fiyat etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüdü. Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık bazda ise yüzde 0,9 artarak yüzde 0,6 seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı.

İlk çeyrek büyümesi yukarı revize edildi

Destatis, ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisini yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e yükseltti.

Takvim etkisinden arındırılmış yıllık büyüme de ikinci çeyrekte yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

İhracat büyümeyi destekledi

Destatis, ikinci çeyrekte ihracatın bir önceki çeyreğe göre arttığını bildirdi.

Nihai tüketim harcamaları sınırlı bir seyir izlerken, sermaye yatırımları geriledi.