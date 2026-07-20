Almanya sanayisinin kalbi 'otomotiv' alarm veriyor

EVRİM KÜÇÜK

Alman otomotiv endüstrisi uzun yıllar boyunca ülke ekonomisinin büyüme motoru olarak görüldü. Ancak bugün sektör sancı içinde. Bir tarafta yüksek enerji fiyatları ve pahalı iş gücü maliyetleri, diğer tarafta Çin’in hızla büyüyen elektrikli otomobil üreticileri Alman markaların rekabet gücünü sınıyor. Bunun üzerine ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri ve küresel ticarette artan korumacılık da eklenince üreticiler maliyetleri düşürmek için fabrikalarını Almanya dışına taşımaya başladı.

Mercedes’e Çin üretimi motor

Mercedes’in yeni CLA modelinde Çin üretimi motor kullanmaya başlayacağı yolundaki haberler dikkatleri Alman otomotiv sektörüne çekti. Bu hamle, Aman sanayisinin kalbi olarak nitelenen otomotivdeki dönüşümün en çarpıcı sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sektör temsilcilerine göre yaşananlar geçici bir daralma değil, Almanya’nın onlarca yıldır üzerine inşa ettiği sanayi modelinin yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. Alman Otomotiv Sanayi Birliği’nin (VDA) 2026 tarihli bir araştırmasına göre tedarikçi şirketlerin yüzde 72'si Almanya'daki yatırımlarını azaltmayı planlıyor. Şirketlerin önemli bölümü yatırımlarını doğrudan yurt dışına taşırken, üçte ikisi ise son bir yıl içinde işten çıkarmaya gitti.

İstihdam 16 yılın en düşük seviyesinde

Resmi veriler de alarmın boyutunu ortaya koyuyor. Almanya’da otomotiv sektöründeki istihdam 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye inerken, son beş yılda sektördeki çalışan sayısı yüzde 8 azaldı. Aynı dönemde genel istihdam ise artış göstermeyi sürdürdü.

Çin dengeleri değiştirdi

Alman üreticilerin en büyük darbeyi aldığı pazar ise uzun yıllar büyümenin lokomotifi olan Çin oldu. Mercedes, BMW ve Audi yıllarca lüks segmentte rakipsiz görünürken, BYD, Geely, Xpeng ve benzeri Çinli markaların yazılım, batarya ve fiyat avantajıyla pazarı hızla ele geçirmesi dengeleri değiştiriyor.

Bugün Alman markaları maliyetlerini koruyabilmek için üretim anlayışlarını gözden geçiriyor, Araştırma merkezlerini Çin’e taşıyor, yerel teknoloji şirketleriyle ortaklık kuruyor, araçlarını Çinli tüketicilerin beklentilerine göre yeniden tasarlıyor ve yazılım geliştirme süreçlerini Çin’e kaydırıyor. Mercedes’in yeni CLA modelinde Çin üretimi motor kullanmaya başlaması ise bu dönüşümün en çarpıcı sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Almanya yazılım ve Ar-ge üssü olacak, üretim sınır ötesine kayacak

Uzmanlara göre bundan sonraki süreçte Almanya daha çok yüksek katma değerli mühendislik, yazılım ve Ar-Ge merkezi olmayı hedeflerken, seri üretim giderek Macaristan, Slovakya, Çekya, Meksika, ABD ve Çin gibi maliyet avantajı sunan ülkelere kayacak. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda sektörün yeniden yapılanması ve istihdam kayıplarının devam etmesi bekleniyor.

EV geçişi belirsizlikleri artırıyor

Elektrikli otomobillere geçişte yaşanan belirsizlik de Alman üreticileri zor durumda bıraktı. Birçok şirket tamamen elektrikli modellere yönelirken beklenen satışlara ulaşamadı. Bunun üzerine Porsche başta olmak üzere bazı üreticiler yeniden içten yanmalı motor yatırımlarına dönme kararı aldı. Ancak bu kez de üretimin önemli bölümü Almanya yerine daha düşük maliyetli ülkelerde gerçekleştiriliyor.

Dev markalar fabrikalarını tek tek yurt dışına taşıyor

Son yıllarda şirketlerin üretimlerinde yaşanan yer değişikliğini bazı örnekleri şöyle:

Volkswagen Passat üretimi Almanya'nın Emden kentinden Çekya'daki Skoda tesislerine kaydırıldı.

Volkswagen Transporter, Hannover yerine Ford'un Türkiye'deki fabrikasında üretilecek.

Golf modelinin içten yanmalı versiyonu artık Meksika'da üretilecek. Almanya'da yerini Portekiz üretimi T-Roc alıyor.

Audi Q3 ile plug-in hibrit versiyonlarının üretimi Macaristan'ın Györ kentinde gerçekleştiriliyor.

Mercedes A-Serisi üretimi Rastatt'tan Macaristan'ın Kecskemet tesisine taşındı. GLB modelleri de burada üretiliyor.

Yeni Mercedes CLA hibrit modellerinde kullanılan benzinli motorlar Çin'de üretilecek.

BMW'nin büyük SUV modelleri ile Mercedes'in GLE ve benzeri lüks araçlarının önemli bölümü ABD'deki fabrikalarda üretiliyor.

Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne ve Audi Q7-Q8 gibi modeller Slovakya'nın Bratislava kentindeki tesislerde banttan iniyor.

Alman üreticileri Çin pazarını kaybetmemek için Ar-Ge, yazılım geliştirme ve mühendislik merkezlerini de hızla Çin'e taşıyor.

VDA araştırmasına göre şirketlerin %72'si Almanya'daki yatırımlarını azaltmayı, yaklaşık üçte ikisi ise iş gücünü küçültmeyi planlıyor ya da bu adımları atmış durumda.