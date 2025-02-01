Almanya vizeyi yumuşattı! Türklere Schengen'de kolaylık sağlandı

Bir süredir Avrupa’da yaşanan vize krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Almanya'da fuara katılacak olan iş insanlarının vize başvurularında şartlar yumuşatıldı. Yapılan açıklamaya göre; Türk fuar katılımcıları önceden vize randevusu alma zorunluluğundan muaf tutuldu.

Hem tır şoförleri hem de iş insanlarının başvuruları kolaylaştırıldı

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına zorunlu tuttuğu Schengen vizesinde sıkıntı yaşayan tır şoförlerinin Almanya’ya vize başvurusu yapabilmesiyle ilgili problem çözülürken, Almanya’da fuara katılacak iş insanlarının başvurularıyla ilgili de olumlu bir gelişme yaşandı.

Randevu almadan Schengen vizesi başvurusu yapılabilecek

Almanya’da düzenlenecek fuarlarda ürün tanıtan Türk fuar katılımcılarının, önceden vize randevusu alma zorunluluğundan muaf oldukları ve bu nedenle harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın mahallî olarak yetkili vize kabul merkezine normal çalışma saatleri içerisinde randevu almadan Schengen vizesi için başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Tıbbi tedavi veya cenaze için de imkan tanınıyor

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğe ait internet sitesinde yer alan açıklamada “Fuarda mal teşhir eden fuar katılımcıları (yalnızca geçerli bir katılımcı kimlik kartı ile), tıbbi tedavi görmek üzere kısa süre içinde Almanya’ya seyahat etmek zorunda olan kişiler (rapor ibraz edilmesi zorunludur), 1’inci veya 2’nci derece akrabasının vefatı nedeniyle Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler (ölüm belgesinin ibraz edilmesi zorunludur), havaalanı transit vizesine başvurmak durumunda olan kişiler randevu almadan Schengen vizesi için başvuruda bulunabilirler. Ancak durumlarını belge ile ispatlamalılar. Aksi takdirde randevu alınması gerekmektedir” denildi.