Almanya'da 2023 istihdamda rekor yılı oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı geçici verilere göre, 2023'te istihdam edilen kişi sayısı bir önceki yıla göre 333 bin kişi (yüzde 0,7) artış gösterdi. Toplam istihdam 45,9 milyon olarak gerçekleşti. Böylece istihdamda, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek seviyeye ulaşılmış oldu.

İstihdam, Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de yaşanan gerilemenin ardından 3 yıldır büyüme gösteriyor. Açıklamada, "2023'te istihdamdaki artışın bir nedeni de yabancı işçilerin göç etmesi oldu. Buna ek olarak, yerli nüfusun iş gücüne katılımında da artış yaşandı. Bu iki büyüme dürtüsü, orta vadede çalışma çağındaki nüfusta önemli bir düşüşe yol açması muhtemel olan demografik değişimin iş gücü piyasası üzerindeki azaltıcı etkilerini dengeledi" ifadesi kullanıldı.

En büyük katkı hizmet sektöründen geldi

Arındırılmamış verilere bakıldığında, ülkede işsizlik geçen yıl yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e geriledi. İstihdama en büyük katkı yüzde 1 artışla (295 bin) hizmet sektöründen geldi.

İşsiz sayısı geçen yıl 9 bin kişi azalarak 1,3 milyonun altına geriledi. Geçen yıl istihdam edilebilecek kişi sayısı da 317 bin artarak 47,1 milyon kişiye yükseldi.

Uzmanlar, Almanya'daki düşük işsizliğin dikkati çektiğini, bu durumda mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu dile getiren uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini, gençlerin de firmalar için gerekli becerilere sahip olabildiğini belirtiyor.