Almanya'da asgari ücrete iki aşamalı zam yapıldı

Almanya'da asgari ücret 1 Ocak 2026'dan itibaren saatlik 13 euro 90 cent olarak uygulanacak. Kabine bugün yaptığı toplantıda, asgari saat ücretinin 1 Ocak 2027'den itibaren ise 14 euro 60 cente yükseltilmesine karar verdi.

Zam kararının uygulanması için Federal Meclis (Bundestag) veya eyaletlerin temsilciler meclisi olan Bundesrat'ın ayrıca onayına gerek bulunmuyor.

Mevcut durumda asgari saatlik ücret saatlik 12 euro 82 cent olarak ödeniyor.

Zam kararı, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine alındı. Komisyon, haziran ayında yoğun tartışmaların ardından artışın iki aşamalı olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı.

SPD asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesini talep etmişti. Ancak yoğun pazarlıklar neticesinde işveren tarafı artışın ikinci aşamada en fazla 14,60 euroya çıkarılmasını kabul etti.

SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, AFP'ye yaptığı açıklamada, artışın "her zaman gösterilen benzer dirençlere rağmen" hayata geçirildiğini belirterek, bunun sendikalar ve SPD'nin ortak baskısının bir sonucu olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanı Bärbel Bas asgari ücreti "milyonlarca çalışanın başarısı" olarak nitelendirerek, artışın çalışanlara önemli miktarda fazla gelir sağlayacağını, şirketlerin ise maliyetleri iki yıl boyunca "sorumlu şekilde" dağıtabileceğini kaydetti.

Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) tahminlerine göre, artıştan yaklaşık 6 milyon çalışan yararlanacak.

Almanya'da asgari ücret saatlik olarak brüt belirlenirken, kişinin gerçek geliri vergi sınıfı, çocuk sayısı, bulunduğu eyalet gibi kişisel durumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor. Türkiye'de ise asgari ücret aylık olarak belirleniyor.