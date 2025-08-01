Almanya'da BİRTAT Döner işçileri grevde

Gıda ve İçecek İşçileri Sendikası (NGG) öncülüğünde yapılan grev oylamasında, işçilerin tamamı süresiz grev yönünde oy kullandı. Edinilen bilgilere göre, BİRTAT yönetimi, işyeri temsilciliğini birkaç kez sendikasız görüşmeye davet etti ancak temsilcilik, “Sendikasız toplu sözleşme olmaz” diyerek bu çağrıları reddetti.

25 yıldır şirkette çalışan işçiler, firmanın büyümesiyle kendilerine yönelik baskıların da arttığını ifade etti. “Biz BİRTAT’ı bugünlere taşıdık. Ama patronlar eski günleri unuttu. Onların sahip olduğu her şey bizim emeğimizle var oldu. Artık hakkımız olanı istiyoruz” diyen işçiler, taleplerinde ısrarcı olduklarını vurguladı.

Ludwigsburg kent merkezinde konvoy ve halaylı protesto

Grev gömlekleriyle fabrikanın önünde toplanan işçiler, araç konvoyu oluşturarak, Ludwigsburg şehir merkezine yürüdü. Tren istasyonu yakınlarındaki meydanda Romen ve Bulgar halk müzikleri eşliğinde danslar edildi, davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Alanda, “Döner lezzetli ama işçinin hakkı verilirse daha lezzetli olur” yazılı pankart dikkat çekti.

İşyeri işçi temsilciliği başkanı Muzaffer Doğaner, yaptığı açıklamada, “Kimseye zarar vermek istemiyoruz. Tek isteğimiz hakkımız olanı almak. Sendika ve toplu sözleşme bizim kırmızı çizgimizdir. Kebap fiyatları artarken maaşlarımız yerinde saydı” dedi.

BİRTAT işçileri yaptıkları açıklamada, “Gelip sendika ile birlikte masaya oturun ve bu işi çözelim. Biz artık susmayacağız” diyerek yönetime çağrı yaptı. Grevin süresiz olarak devam edeceği bildirildi.