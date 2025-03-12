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Almanya'da geçen yıl elektrik üretimi geriledi

Almanya'da geçen yıl ekonominin küçülmesi sonucu daralan sanayi üretimi ve artan ithalatın etkisiyle elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azaldı.

Haber Merkezi
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Almanya'da geçen yıl elektrik üretimi geriledi
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Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerine göre, ülkede geçen yıl toplam elektrik üretimi 431,5 milyar kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminde yıllık yüzde 3,6'lık düşüşün başlıca sebepleri arasında imalat sektöründeki üretim düşüşüne bağlı olarak elektrik talebinin azalması ve yurt dışından elektrik ithalatının artması yer aldı.

Yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırıldı

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 256,4 milyar kilovatsaatle rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu dönemde, ülkede elektrik üretiminin yüzde 59,4'ü güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. 2023'te bu oran yüzde 56 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl rüzgar enerjisi yüzde 31,5 ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük paya sahip olurken güneş enerjisinin payı yüzde 13,8, biyokütlenin payı ise yüzde 6,5'e yükseldi.

Fosil yakıt kaynaklı elektrik üretimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 175,1 milyar kilovatsaate geriledi. Bu dönemde kömürden elektrik üretiminin payı azalırken doğal gazın payı kısmen arttı.

Elektrik ithalatı arttı

Aynı dönemde, Almanya'nın elektrik ithalatı yüzde 17,9 artarak 81,7 milyar kilovatsaate çıktı. Geçen yıl ülkenin elektrik ihracatı ise yüzde 7,8 azalarak 55,4 milyar kilovatsaate geriledi.

Almanya'da art arda iki yıl elektrik ithalatının ihracatını geçtiği belirtilen açıklamada, "İthalat fazlası 2023'te 9,2 milyar kilovatsaatten 2024'te 26,3 milyar kilovatsaate çıkarak neredeyse üç katına yükseldi." ifadesi kullanıldı.

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