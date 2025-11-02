  1. Ekonomim
Almanya’da her 3 şirketten biri 2026’da işten çıkarma planlıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) 2 bin şirketi baz alan son araştırmasına göre, her 3 Alman şirketinden biri ekonomik görünümün kötüleşmesi gerekçesiyle gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planlıyor.

Alman ekonomisine dair olumsuz veriler Alman şirketlerin 2026 yılına dair planlamalarında değişikliğe neden olmaya devam ediyor. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) 2 bin şirketle görüşerek yaptığı son araştırmaya göre, Almanya’da her 3 şirketten biri gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planlıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 36’sı ekonomik görünümün kötüleşmesi gerekçesiyle gelecek yıl personel sayısında azaltmaya gideceğini bildirdi. 2026’da yeni işe alımlar yapmayı planladıklarını beyan eden şirketlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı.

Sanayi sektöründe tablo daha kötü

Almanya’da işten çıkarma planlarında sanayi sektöründeki şirketler öne çıkıyor. Buna göre 2026 yılında sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 41'i bazı çalışanlarıyla iş sözleşmelerini sonlandırmayı planlıyor. Bu sektördeki şirketlerin 7’de biri ise yeni istihdam oluşturmak istediğini beyan etti.

Şirketlerin yüzde 23’ü yeni projelere daha fazla kaynak ayırmak istiyor
2026 yılında yatırım yapma planlarında da Almanya’da ekonomik veriler nedeniyle alarm zilleri çalıyor. IW araştırmasına göre gelecek yıl şirketlerin sadece yüzde 23’ü yeni projelere daha fazla kaynak ayırmak isterken, yüzde 33’ü ise yeni yatırım için daha az para harcama istiyor.

