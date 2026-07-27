Almanya'da Ifo endeksi beklentileri aştı

Ifo Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da temmuz ayı beklentiler endeksi hazirandaki revize edilmiş 84,3 seviyesinden 86,7'ye yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 84,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ifo iş dünyası güven endeksi de 86,6 ile 86,0 seviyesindeki beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşılık cari koşullar endeksi, hazirandaki 87,0 seviyesinden 86,5'e gerileyerek beklentilerin aksine düşüş kaydetti.

"Ekonomi daha az karamsar"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, Basra Körfezi'ndeki belirsizliğe rağmen Alman ekonomisinin daha az karamsar bir görünüm sergilediğini belirtti.

Veriler, Alman hükümetinin ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik reformlarını açıkladığı dönemin ardından geldi.

Ancak Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim ve enerji fiyatlarındaki artışın piyasa beklentileri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

Toparlanma sinyalleri izleniyor

Son dönemde açıklanan PMI verileri ve yatırımcı güven endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Almanya ekonomisinde toparlanma sinyallerini güçlendirdi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı da aylık raporunda son ekonomik verilerin yılın ikinci yarısında toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Bununla birlikte Körfez bölgesindeki jeopolitik gelişmeler ile Çin pazarında yaşanan zayıflık, ihracata dayalı Alman ekonomisi açısından önemli riskler arasında gösteriliyor.