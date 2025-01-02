Almanya'da imalat PMI durgunluktan çıkma ümidi vermedi

Almanya'nın imalat sektörü, üretim ve yeni siparişlerdeki keskin düşüşlerle, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayinin yakın zamanda durgunluktan çıkamayacağının açık bir işareti olarak 2024 yılını olumsuz bir şekilde tamamladı.

S&P Global tarafından derlenen HCOB Almanya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ve kasım aylarındaki 43.0 seviyesinden aralık ayında 42.5'e gerileyerek öncü tahmini teyit etti.

Hamburg Commercial Bank baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “İmalat sektöründeki durum hala oldukça vahim. Üretimde sert bir düşüş yaşanıyor ve yeni siparişler düşmeye devam ediyor, bu da sektörün yakın zamanda durgunluktan çıkamayacağını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

De la Rubia, özellikle ara malları kategorisinin son bir yılın en sert düşüşünü yaşadığını ve “yatırım malları sektörü için de durum pek iyi görünmüyor” diye ekledi.

İmalat sektöründe istihdam, firmaların zayıf talebe uyum sağlamasıyla üst üste 18. ayda da azaldı, ancak iş kaybı oranı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ankete göre, girdi teslim sürelerindeki iyileşmelere ve girdi fiyatlarındaki düşüşün devam etmesine rağmen, siyasi belirsizlik ve inşaat ve otomotiv sektörlerindeki zorluklar nedeniyle imalatçıların büyüme beklentileri düşük kalmaya devam ediyor.

Kötüleşen iş koşulları eğiliminin 2025'in ikinci yarısında sona erebileceğini, Almanya'nın Şubat seçimlerinden sonra yeni bir hükümete sahip olması gerektiğini ve yatırım ve tüketime yönelik temkinliliğin değişebileceğini söyleyen De la Rubia, “Ancak rakamlarda bu tez için destek bulmak zor. Gelecekteki üretim endeksi 50'nin çok az üzerinde, bu da şirketlerin bir yıl içinde bugünkünden sadece biraz daha fazla üretim yapmayı beklediklerini gösteriyor” dedi.