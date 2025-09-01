Almanya'da imalat sektörü yeniden ivme kazandı

İmalat PMI, Temmuz ayındaki 49,1'den 49,8'e yükselerek 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak yine de büyüme ile daralmayı ayıran 50 eşik değerinin biraz altında kaldı.

Üretim Endeksi, birikmiş siparişlerin kısmen desteğiyle 52,9'a sıçrayarak neredeyse üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İhracat satışlarında marjinal bir düşüş olmasına rağmen, yeni siparişler de üst üste üçüncü ay artışı kaydetti.

Ancak zorluklar devam ediyor. Ağustos ayında istihdam daha hızlı bir şekilde azaldı, şirketler yüklenici sayısını azalttı ve ayrılan personelin yerine yenilerini almadı. İşten çıkarma oranı, birkaç aydır en yüksek seviyedeydi ve bu durum, devam eden ekonomik belirsizlik nedeniyle ihtiyatlı davranıldığını yansıtıyor.

Alman üreticiler de satın alma faaliyetlerini azalttı, bu da üretim öncesi ve sonrası stoklarda belirgin düşüşlere yol açtı. Maliyetlerin fiyatlara yansıtılması ve yoğun rekabetin etkisiyle, üretim fiyatları Şubat ayından bu yana en hızlı düşüşünü yaşarken, fiyat baskıları sınırlı kaldı.

Üretim artışı yatırım malları sektörünün öncülüğünde gerçekleşirken, tüketim malları üretimi durgun seyretti.

Hamburg Commercial Bank Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Alman imalatı, üretimin altı ay üst üste artması ve yeni siparişlerin üç aydır büyümesi ile toparlanma işaretleri gösteriyor ve devam eden zorluklara rağmen sektörün direncini yansıtıyor. Bunlar arasında ABD ile gerilen ticari bağlar, artan Çin rekabeti ve güçlenen Euro yer alıyor. Firmalar hala işten çıkarmalar yaparken ve azalan sipariş birikimleri ve zayıflayan dış taleple karşı karşıya kalırken, işgücü verimliliği artıyor. Büyüme esas olarak yatırım malları sektöründen kaynaklanmakta, ara malları sektörü tarafından desteklenmekte, tüketim malları sektörü ise yatay seyretmektedir. Görünüm, altyapı ve savunma alanlarında beklenen mali teşviklerin desteğiyle ihtiyatlı iyimserliğini koruyor" dedi