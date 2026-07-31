Almanya'da işsizlik temmuzda yüzde 6,4'e yükseldi

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Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da Temmuz 2026'da işsiz sayısı 71 bin kişi artarak 3 milyon 7 bine yükseldi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı temmuzda önceki aya göre 6 binlik artış kaydetti. Piyasa beklentileri, işsiz sayısındaki artışın 5 bin kişi düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi.

İşsiz sayısı bu yılın temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla 28 bin kişi daha fazla oldu.

Almanya'da işsizlik oranı temmuz ayında hazirana göre 0,2 puan artarak yüzde 6,4'e yükseldi.