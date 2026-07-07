Almanya'da sanayi üretimi beklentileri aştı

Almanya Federal İstatistik Bürosu'nun (Destatis) açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Böylece yüzde 0,1 seviyesindeki piyasa beklentisi aşılmış oldu. Sanayi üretimi yıllık bazda ise değişim göstermedi.

Verilere göre, dalgalanmaların daha sınırlı olduğu üç aylık karşılaştırmada, Mart-Mayıs 2026 döneminde sanayi üretimi bir önceki üç aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Öte yandan, nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verisi de revize edildi. Daha önce aylık yüzde 0,4 olarak açıklanan artış yüzde 0,2'ye çekildi.

Otomotiv sektörü üretimi destekledi

Mayıs ayındaki üretim artışında en büyük katkıyı otomotiv sektörü sağladı. Otomotiv üretimi aylık bazda yüzde 3,6 artarken, inşaat sektöründeki üretim de yüzde 0,9 yükseldi.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde sermaye malları üretimi yüzde 1,3, tüketim malları üretimi yüzde 1,2 artarken, ara malı üretimi yüzde 0,4 geriledi. Enerji üretimi ise yüzde 0,8 yükseldi.

2025 yılının mayıs ayına kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi yüzde 1 geriledi.