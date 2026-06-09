Almanya'da sanayi üretimi nisanda arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasalar, sanayi üretiminin nisanda aylık yüzde 0,5 artmasını bekliyordu.

Sanayi üretimi, Nisan 2025'e göre ise yüzde 0,5 geriledi. Daha önce yüzde 0,7 düşüş olarak açıklanan mart ayı verisi ise yüzde 0,1 düşüş olarak revize edildi.

Sanayi üretimini inşaat sektörü sırtladı, otomotiv baskıladı

Nisan ayında sanayi üretiminin artmasında inşaat, enerji ve imalat sektörleri etkili oldu. İnşaat sektörü yüzde 2,4'lük oranla belirgin bir artış gösterirken, enerji üretimi yüzde 0,2 yükseldi. Sadece sanayi sektörü ele alındığında ise üretimin bir önceki aya göre durağanlaştığı görüldü.

Kimya sanayisindeki yüzde 2,1 ve metal ürünleri imalatındaki yüzde 1,6'lık artışlar genel tabloya olumlu yansırken, otomotiv endüstrisindeki yüzde 4,7'lik sert gerileme sanayi üretimi büyümesini baskılayan ana unsur oldu.

Sanayi siparişlerinde ise sert düşüş dikkati çekti. Nisan ayında sanayi siparişlerinde, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı talep daralması neticesinde yüzde 3,8 gerileme gerçekleşti. Bu düşüşte Avro Bölgesi ülkelerinden gelen zayıf talebin yanı sıra otomotiv ve makine mühendisliği gibi ana sektörlerdeki durgunluk etkili oldu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığının açıklamasında, inşaat sektöründeki toparlanma bir kenara bırakıldığında, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle sanayi ekonomisinin oldukça durgun seyrettiği belirtildi.

Orta Doğu'daki savaşın etkileri

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yaptığı analizde, nisandaki yüzde 0,4'lük artışın sanayinin Orta Doğu'daki savaşın etkilerine direndiğini söylemek için yetersiz olduğunu ifade etti.

Alman sanayi üretiminin hala Kovid-19 salgını öncesi seviyenin yüzde 12 altında olduğuna dikkati çeken Brzeski, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 4 ayında sanayi üretimi tamamen durağanlaştı. Birkaç ay önce iyileşen güven endeksleri, dolan sipariş defterleri ve savunma yatırımlarıyla vaat dolu görünen yıl, ne yazık ki yeniden kırık rüyalara dönüştü. Yeni bir başlangıç yerine durgunluk alanına geri döndük. Orta Doğu'daki savaş ve fırlayan enerji fiyatları bu tabloda büyük rol oynuyor. Ancak Alman hükümetinin yapısal reformları hayata geçirememesi ve ekonomiye uzun vadeli net bir vizyon sunamaması da bu başarısızlıkta önemli bir etkendir."

"Durum hala bir trajedi"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de üretimdeki mevcut durumun "hala bir trajedi" olduğunu belirterek, "Ancak çok yakından incelendiğinde üretim tarafında bir iyileşme emaresi ayırt edilebiliyor. Şu ana kadar mali teşvik paketinin ekonomi üzerinde herhangi bir etkisi olmadı" dedi.

Landesbank Baden-Württemberg Bankası (LBBW) Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch de inşaat sektöründeki yüzde 2,4'lük artışa dikkati çekerek, "Bu durum tamamen hava koşullarına bağlı gecikmeli toparlanma etkilerinden kaynaklanıyor olabilir. Hava durumu şu an için ekonominin tek dostu gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomideki yukarı yönlü ivmelerin oldukça zayıf kaldığına, devam eden savaş nedeniyle yaşanan enerji arzı kesintilerine işaret eden Niklasch, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılma tehlikesi, şu an ekonomideki her şeyin üzerinde büyük bir kara bulut gibi asılı duruyor" uyarısını yaptı.