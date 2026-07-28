Almanya'da tarihi fabrika 1 euroya satışa çıkarıldı

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Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya-Anhalt eyaletindeki Tangerhütte kenti, 1842'de kurulan ve bölgenin sanayi tarihine yön veren eski döküm fabrikasını sembolik bir bedelle satışa çıkardı.

Belediye, koruma altındaki yapı ve arazisi için asgari teklif bedelinin 1 euro olarak belirlendiğini duyurdu.

Tangerhütte Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 16 bin metrekarelik alanı kapsayan tarihi fabrikanın onlarca yıldır kullanılmadığı belirtilerek, bu nedenle büyük çaplı bir onarıma gereksinim duyulduğu kaydedildi.

Belediyenin açıklamasına göre, binanın çatısı büyük ölçüde çökmüş, cephe duvarları zarar görmüş ve alan güvenlik gerekçesiyle kapatılmış durumda. Fabrika arazisinin büyük bölümü ağaç ve çalılarla kaplanmış hâlde.

Bin 500 kişinin çalıştığı bir fabrikaydı

DW Türkçe'nin haberine göre, 1 euroluk satışa konu fabrika 1842'de kuruldu. 1900'lü yılların başında bin 500'den fazla çalışanıyla sokak lambalarından dökme demir merdivenlere, banyo küvetlerinden çay evleri olarak tanımlanan bahçe pavyonlarına kadar pek çok ürünü dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyordu.

Alman sanayi hamlesinin önemli bir taşıyıcısı olarak görülen fabrika, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin (DDR) Federal Almanya'ya dahil olmasıyla birlikte 1990'lı yılların başında faaliyetine son verdi.

Tangerhütte Belediye Başkanı Andreas Brohm, tesisin sıradan bir gayrimenkul değil, "kentin hafızası" olduğunu belirterek, "Bu alanı geleceğe taşıyacak vizyoner bir yatırımcı arıyoruz" dedi. Brohm, alanın kültürel miras projeleri, etkinlik alanları, yaratıcı endüstriler veya modern ticari kullanım gibi farklı konseptlere uygun olduğunu ifade etti.

Milyonlarca euroluk yenileme süreci gerekecek

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin 30 Eylül 2026'ya kadar teklif vermesi gerekiyor. Belediye, yalnızca fiyat değil, aynı zamanda satın alacak kişinin binayı ne için kullanmak istediğini ayrıntılı şekilde açıklanmasını da şart koşuyor.

Ayrıca yapıyı satın almak isteyenlerin kapsamlı bir restorasyon planı sunması zorunlu tutuluyor. Bunun da milyonlarca euroyu bulabilecek bir yenileme süreci gerektirdiği vurgulanıyor.

Tarihi alanın korunması için yıllardır çaba gösteren "Aus einem Guss" adlı yerel dernek, satışın doğru yatırımcı bulunması hâlinde bölge için yeni bir başlangıç olabileceğini belirtiyor.