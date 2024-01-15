Almanya'da toptan fiyatlar yüzde 2,6 düştü



Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Almanya'da toptan satış fiyatları Aralık 2023'te Aralık 2022'ye gönre %2,6 azaldı. Yıllık değişim Kasım 2023'te -%3,6, Ekim 2023'te ise -%4,2 olmuştu. Aralık ayında fiyatlar Kasım ayına göre %0,6 oranında düştü.

Önceki aylarda olduğu gibi, toptan eşya fiyatlarındaki yıllık düşüşün başlıca sorumlusu petrol ürünleri olou. Aralık 2023'te petrol ürünleri toptan satış fiyatları Aralık 2022'ye kıyasla %9,8 oranında düşmtü. Bir önceki ay olan Kasım 2023 ile karşılaştırıldığında ise bu fiyatlar %4,6 oranında geriledi.

Tahıl, ham tütün, tohum ve hayvan yemi (-%19,7), kimyasal ürünler (-%19,0), cevherler, metaller ve yarı mamul metal ürünler (-%12,7) ile kullanılmış ve artık maddelerin (-%7,6) toptan fiyatları da bir önceki yılın aynı ayına göre daha düşük oluştu.

Buna karşılık, meyve, sebze ve patates (+%13,9) ile şeker, şekerleme ve unlu mamuller (+%8,9) için toptan fiyatlar Aralık 2022'ye göre daha yüksekti. İçecek (+%7,1) ve tütün ürünleri (+%5,8) toptan satış fiyatları da bir yıl öncesine göre yükseldi.

2023 yılı için ortalama toptan satış fiyatları 2022 yılına kıyasla %0,5 oranında düştü. Özellikle petrol ürünlerinin toptan satış fiyatlarındaki düşüş (-%14,3) bir önceki yıla kıyasla değişim üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmuştur. Kullanılmış ve atık maddelerin (-%24,8) ve tahıl, ham tütün, tohum ve hayvan yeminin (-%18,8) toptan satışında da önemli fiyat düşüşleri yaşandı.