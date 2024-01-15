Almanya'da toptan fiyatlar yüzde 2,6 düştü
Almanya'da toptan satış fiyatları aralıkta yıllık yüzde 2,6 azaldı. Fiyatlar kasım ayına göre yüzde 0,6 oranında düştü.
Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Almanya'da toptan satış fiyatları Aralık 2023'te Aralık 2022'ye gönre %2,6 azaldı. Yıllık değişim Kasım 2023'te -%3,6, Ekim 2023'te ise -%4,2 olmuştu. Aralık ayında fiyatlar Kasım ayına göre %0,6 oranında düştü.
Önceki aylarda olduğu gibi, toptan eşya fiyatlarındaki yıllık düşüşün başlıca sorumlusu petrol ürünleri olou. Aralık 2023'te petrol ürünleri toptan satış fiyatları Aralık 2022'ye kıyasla %9,8 oranında düşmtü. Bir önceki ay olan Kasım 2023 ile karşılaştırıldığında ise bu fiyatlar %4,6 oranında geriledi.
Tahıl, ham tütün, tohum ve hayvan yemi (-%19,7), kimyasal ürünler (-%19,0), cevherler, metaller ve yarı mamul metal ürünler (-%12,7) ile kullanılmış ve artık maddelerin (-%7,6) toptan fiyatları da bir önceki yılın aynı ayına göre daha düşük oluştu.
Buna karşılık, meyve, sebze ve patates (+%13,9) ile şeker, şekerleme ve unlu mamuller (+%8,9) için toptan fiyatlar Aralık 2022'ye göre daha yüksekti. İçecek (+%7,1) ve tütün ürünleri (+%5,8) toptan satış fiyatları da bir yıl öncesine göre yükseldi.
2023 yılı için ortalama toptan satış fiyatları 2022 yılına kıyasla %0,5 oranında düştü. Özellikle petrol ürünlerinin toptan satış fiyatlarındaki düşüş (-%14,3) bir önceki yıla kıyasla değişim üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmuştur. Kullanılmış ve atık maddelerin (-%24,8) ve tahıl, ham tütün, tohum ve hayvan yeminin (-%18,8) toptan satışında da önemli fiyat düşüşleri yaşandı.