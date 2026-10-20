Almanya'da yatırımcı güveni altı ay sonra geriledi

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Almanya'da yatırımcı güveni, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatlarının hane halkı ve şirketler üzerindeki baskısını artırması sonucu ekim ayında son altı ayda ilk kez geriledi. ZEW Ekonomik Güven Endeksi, eylüldeki 34,7 seviyesinden 28,1'e düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer kuruluşlarda görev yapan 178 analist ve yatırımcının beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekimde 6,6 puan geriledi. Ekonomistler endeksin 29,9 seviyesine düşmesini bekliyordu.

Mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirme iyileşti

Almanya'da ZEW Mevcut Koşullar Endeksi ise eylül ayındaki eksi 47,1 seviyesinden ekimde eksi 35,9'a yükseldi.

Ekonomik beklentiler endeksindeki düşüş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarının ardından yaşanan sert gerilemeyi izleyen yaz ayları boyunca süren yükseliş eğilimini sona erdirdi.

Yüksek enerji fiyatları ekonomik toparlanmayı zorluyor

ZEW Başkanı Achim Wambach, Alman ekonomisinin son yıllardaki durgunluktan yavaş yavaş çıkmaya başladığını ancak toparlanmanın henüz kendi kendini sürdürebilecek güçte olmadığını belirtti.

Wambach, yüksek enerji fiyatlarının reel gelirleri baskıladığını, üretim maliyetlerini artırdığını ve enflasyonun daha uzun süre yüksek kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bu koşullar altında özel tüketim ve yatırımların zayıf kalmaya devam ettiğini ifade eden Wambach, enerji maliyetlerinin ekonomik toparlanma üzerindeki baskısına dikkat çekti.