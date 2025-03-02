Almanya'da yumurta krizi! Paskalya öncesinde gözler Türk yumurtasında

ABD’de kuş gribi nedeniyle yaşanan yumurta arzı sorununun çözümünde Türkiye devreye girmişti. ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, krizin önüne geçmek ve yumurta fiyatlarını yeniden makul seviyeye çekmek amacıyla 1 milyar dolarlık (yaklaşık 36 milyar 450 milyon lira) yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

ABD, Türkiye'den yumurta almaya başladı

ABD bu gelişmelerin ardından en son Ocak 2023’te yumurta ithal ettiği Türkiye’den yumurta almaya başladı.

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (YUM-BİR) İbrahim Afyon, temmuza kadar devam etmesi planlanan ihracatta toplam 1000 konteynere denk 22 bin ton yumurtanın ABD’ye gönderileceğini açıkladı. Buna ek olarak 320 konteyner için de görüşmeler sürüyor.

ABD’ye yapılacak olan yumurta ihracatının Türkiye’deki yumurta fiyatlarında yukarı yönlü bir harekete neden olup olmayacağı tartışması sürerken bu kez de Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından Almanya’dan bir haber geldi.

Paskalya öncesi yumurta krizi

Alman basınında çıkan haberlere göre 20 Nisan’daki Paskalya Bayramı öncesinde ülkede bir yumurta arzı sıkıntısı meydana gelebilir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alman Yumurta Birliği Başkanı Hans-Peter Goldnick, "Yumurta şu anda kıtlık yaşıyor" dedi. Bunun sebeplerini ise Noel sonrası üretimin azalması ve kuş gribi sebebiyle itlaf edilen tavukların çokluğu olarak belirtti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre bu durum gözlerin Türkiye gibi yumurta ihraç eden ülkelere çevrilmesine yol açtı. 2023 yılında Almanya’da tüketilen yumurtanın sadece yüzde 73'ü yerli olarak üretildi, geri kalanı ithalatla sağlandı.