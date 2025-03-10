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Almanya’daki grev uçuşları etkiledi! THY bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Almanya’daki grev uçuşları etkiledi! THY bazı seferlerini iptal etti
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün yapılacak havalimanı yer personeli grevi nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz

Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

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