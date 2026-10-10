Almanya'dan Trump'ın Rusya kararına yanıt: Yaptırımlar sürecek

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Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı açıklamada, Berlin’in Washington’ın Rus dizel yakıtı sevkiyatına ilişkin kararını not ettiğini belirterek, "Federal hükümet, Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına bağlılığını korumakta ve Avrupalı ortaklarıyla yeni yaptırım paketleri üzerinde çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Kornelius, ülkesinin Ukrayna’ya olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Bu arada, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü de Berlin’in AB yaptırımlarına tam destek verdiğini yineledi.

Rus petrolünün 2023'ten beri yaptırım listesinde olduğunu hatırlatan sözcü, "Almanya o tarihten beri Rusya’dan petrol ithal etmemiştir. Tedarikimiz çeşitlendirilmiş olup Rus petrolünden bağımsız durumdayız, arz güvenliğimiz garanti altındadır." dedi.

Ekim ayı başında Kiev’i ziyaret eden Başbakan Friedrich Merz de Ukrayna'ya yardımların azaltılmayacağını teyit etmişti.

Öte yandan, Almanya Yakıt ve Enerji Birliği, söz konusu anlaşmanın Alman akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlara büyük bir etki yapmasını beklemediklerini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada "AB'nin Rus dizel yakıtına yönelik ithalat yasağı 5 Şubat 2023’ten beri yürürlüktedir ve yürürlükte kalacaktır. Küresel pazar üzerinde kayda değer bir etki öngörmüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trump, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

ABD’de dizel yakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, 3 Kasım’da düzenlenecek ve Kongre’deki çoğunluğu belirleyecek kritik ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler üzerindeki baskıyı artırmıştı.