Almanya'nın en zenginleri listesinde 3 Türk yer aldı

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Almanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Manager Magazin, ülkenin en zengin 500 kişi, aile ve şirketini içeren 2026 yılı listesini yayımladı.

Listede Türk kökenli üç isim de yer aldı.

Koronavirüs salgını sırasında geliştirdikleri aşıyla dünya çapında tanınan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti, 3 milyar 800 milyon euroluk servetleriyle listenin 71'inci sırasında yer aldı.

BionTech, pandemiden önce orta ölçekli bir şirket olarak sınıflandırılıyordu.

Geçen yıl aynı listede 4 milyar euroluk servetle bulunan çiftin varlığının yaklaşık 200 milyon euro azaldığı görüldü. Bu yıl BioNTech'i devrederek, Arife adını verdikleri başka bir şirket kurma kararı alan Türeci ve Şahin'in servetindeki düşüş dikkat çekti.

Hakan Koç 1,2 milyar euro servetle listede

DW Türkçe'nin derlediği habere göre listede yer alan bir diğer Türk kökenli isim ise Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1'in kurucusu Hakan Koç oldu.

Koç, iş ortağı Christian Bertermann ile birlikte 1,2 milyar euroluk servetiyle Almanya'nın en zenginleri arasına girdi. İkili listenin 200'üncü sırasında yer aldı.

Manager Magazin'in sıralamasında ilk sırayı 66,7 milyar euroluk servetiyle ilaç şirketi Boehringer Ingelheim'ın sahibi Boehringer ailesi aldı.

Ünlü indirim marketleri zinciri Lidl'in sahibi Dieter Schwarz 53,7 milyar euroluk servetiyle ikinci sırada yer buldu.

Listede Merck ailesi 50,7 milyar euroluk servetiyle üçüncü sıraya yerleşirken, BMW'nin hissedarları Susanne Klatten ile Stefan Quandt dördüncü sırada gösterildi.

Beşinci sırada ise Aldi marketler zincirinin sahipleri Albrecht ve Heister aileleri yer aldı. Dergi, söz konusu ailelerin toplam servetini 29 milyar euro olarak hesapladı.