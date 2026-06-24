Almanya'nın iptali hamlesi sonrası dev şirketler kırmızıya boyandı

Küresel borsa piyasalarında savunma sektörü hisseleri çarşamba günü sert bir düşüş kaydetti. Yatırımcılar arasında, hükümetlerin artan askeri harcama taahhütlerinin savunma yüklenicilerine tam olarak yansımayabileceği endişesi, Almanya'dan gelen radikal bir karar haberiyle tetiklendi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan uluslararası medya raporlarına göre Berlin yönetimi, milyarlarca euro değerindeki F126 fırkateyn projesini iptal etmeye hazırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş gemisi siparişi olması planlanan bu proje yerine, Alman TKMS şirketinden daha küçük olan sekiz adet Meko A-200 fırkateyninin satın alınacağı belirtiliyor.

Rheinmetall 1989 sonrası en büyük düşüşünü yaşadı

Alman hükümetinin askeri ihalelerinden en çok pay alan şirketlerin başında gelen mühimmat ve savunma üreticisi Rheinmetall, bu gelişmenin ardından borsa seansının ortasında yüzde 17,3 oranında değer kaybetti. FactSet verilerine göre bu hareket, şirketin 1989 yılından bu yana yaşadığı en kötü borsa günü olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan, yeni siparişlerin yöneldiği daha küçük ölçekli rakibi TKMS hisseleri ise yüzde 15 oranında yükseldi.

Rheinmetall'in, bütçe komisyonunun onayının ardından 12,8 milyar euro (14,5 milyar dolar) değerindeki F126 fırkateyn programının ana yüklenicisi olması bekleniyordu. Şirket, yıllar süren gecikmelerin ardından bu kontratı Hollandalı Damen Naval tersanesinden devralmaya hazırlanıyordu.

Avrupa genelinde hisseler kırmızıya boyandı

Almanya'dan gelen bu haber dalgası, Avrupa genelindeki diğer savunma sanayisi hisselerini de aşağı çekti. Stoxx Avrupa Havacılık ve Savunma ETF'i (borsa yatırım fonu) yüzde 1,9 oranında değer kaybetti. Alman borsasında işlem gören diğer savunma şirketlerinden Hensoldt yüzde 5,1, Renk ise yüzde 5,8 oranında geriledi. Sektördeki kayıplar Almanya ile sınırlı kalmadı; İsveçli Saab yüzde 3,5, İtalyan Leonardo yüzde 4,4 ve İngiliz savunma devi BAE Systems yüzde 1,2 oranında düşüş kaydetti. Avrupa'nın önde gelen şirketlerini kapsayan pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi ise günü yatay tamamladı.

2026 yılı sektör için zorlu geçiyor

Avrupa savunma hisseleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların sona erme olasılığını değerlendiren ve hükümetlerin taahhüt ettiği askeri bütçeleri sorgulayan yatırımcıların temkinli yaklaşımı nedeniyle 2026 yılına zaten düşüş eğilimiyle başlamıştı. Çarşamba günkü sert düşüş öncesinde de Rheinmetall hisseleri, ocak ayındaki zirve seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmiş durumdaydı. F126 programının iptal edilmesi, 2039 yılına kadar "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu" kurmayı vadeden Almanya'nın savunma vizyonu ve Rheinmetall için ciddi bir darbe olarak yorumlandı. Citi analisti Charles Armitage, bu kaybın ardından Rheinmetall'in denizcilik birimi için koyduğu 2030 yılına kadar 5 milyar euroluk ciro hedefinin ancak yarısına ulaşabileceğini öngördü.