Almanya'nın önde gelen bankasından 'TL' yorumu

Commerzbank analisti Tatha Ghose bir notunda, faiz oranlarının enflasyonla mücadele için yeterince yüksek olup olmadığı konusunda şüphelerin ortaya çıkmasıyla Türk lirasının daha da zayıflayabileceğini savundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün 12 aylık hanehalkı enflasyon beklentilerinin yüzde 59,2'ye yükseldiğini bildirdi. Ghose, bunun ücretler yoluyla enflasyon görünümü için önemli olduğunu öne sürdü.

"Piyasa katılımcıları yüzde 45'lik politika faizinin enflasyondan arındırılmış pozitif bir reel oran ürettiğine inanmayabilir" diye konuşan Ghose, “Böyle bir inancın yokluğunda, lira riskten kaçış ortamında daha fazla volatiliteye maruz kalmaya devam ediyor” dedi.

Dolar/TL, dünkü işlemlerde 36,7079 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, şu dakikalarda 36,4343 seviyesinde yatay seyrediyor.