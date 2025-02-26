  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Almanya'nın önde gelen bankasından 'TL' yorumu
Takip Et

Almanya'nın önde gelen bankasından 'TL' yorumu

Almanya'nın önde gelen bankası Commerzbank analisti Ghose, dün açıklanan sektörel enflasyon beklentilerinin ardından değerlendirmede bulundu ve Türk lirasının daha da zayıflayabileceğini öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'nın önde gelen bankasından 'TL' yorumu
Takip Et

Commerzbank analisti Tatha Ghose bir notunda, faiz oranlarının enflasyonla mücadele için yeterince yüksek olup olmadığı konusunda şüphelerin ortaya çıkmasıyla Türk lirasının daha da zayıflayabileceğini savundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün 12 aylık hanehalkı enflasyon beklentilerinin yüzde 59,2'ye yükseldiğini bildirdi. Ghose, bunun ücretler yoluyla enflasyon görünümü için önemli olduğunu öne sürdü.

"Piyasa katılımcıları yüzde 45'lik politika faizinin enflasyondan arındırılmış pozitif bir reel oran ürettiğine inanmayabilir" diye konuşan Ghose, “Böyle bir inancın yokluğunda, lira riskten kaçış ortamında daha fazla volatiliteye maruz kalmaya devam ediyor” dedi.

Dolar/TL, dünkü işlemlerde 36,7079 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, şu dakikalarda 36,4343 seviyesinde yatay seyrediyor.

Zelenskiy: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü uzlaşmaya açık değildirZelenskiy: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü uzlaşmaya açık değildirDünya
Ekonomi
TPF üyesi yerel zincir marketlerde ramazana özel kampanya başlatıldı
Yerel zincir marketlerde ramazana özel kampanya başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra’da yatırımcılarla buluşacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra’da yatırımcılarla buluşacak
Financial Times duyurdu: Baykar, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortaklığa hazırlanıyor
Baykar, İtalya'nın dev firması ile ortaklığa hazırlanıyor
İngiltere ve Polonya'dan Antalya'ya büyük ilgi
İngiltere ve Polonya'dan Antalya'ya büyük ilgi
Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem! ATM’den para çekmede doğrulama zorunlu olacak
Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem!
Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı! Hem ucuzladı, hem de lezzetlendi
Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı! Hem ucuzladı, hem de lezzetlendi