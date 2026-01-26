Alp Özler Filo Kiralama/Haluk Canbul: Filolarda elektrikli araçların ağırlığı artıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Artan maliyetler ve operasyonel yükler, şirketleri daha verimli ve sürdürülebilir iş modellerine yönlendiriyor. Bu noktada uzun dönem araç kiralama, firmalar için yalnızca bir ulaşım çözümü değil; aynı zamanda stratejik bir maliyet ve yönetim aracı olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet gösteren Alp Özler Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş., 3 binin üzerinde araçtan oluşan geniş ve dengeli filosu ile uzun dönem araç kiralama alanında hizmet veriyor.

Şirket filosunda; günlük ve yönetsel kullanıma uygun binek araçlar, saha operasyonları ve lojistik ihtiyaçlar için hafif ticari araçlar ile birlikte elektrikli araçların da bulunduğunu belirten Genel Müdür Haluk Canbul, bunun “sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası” olduğunu söyledi.

Canbul, bu çeşitliliğin, farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözümler sunulmasını sağladığını belirtti.

Alp Özler Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.’nin, artan çevresel farkındalık ve enerji verimliliği ihtiyacı doğrultusunda elektrikli araç yatırımlarını kademeli olarak artırdığını bildiren Haluk Canbul, şöyle konuştu:

"Elektrikli araçlar; düşük işletme maliyetleri, karbon salımının azaltılması ve çevreci kurumsal hedefler açısından firmalara önemli avantajlar sunuyor. Alp Özler Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş., bu dönüşümü filo planlamasının ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor."

“Uçtan uca filo yönetimi”

Alp Özler’in çalışma anlayışını, “Uzun dönem kiralama kapsamında; bakım-onarım, sigorta ve hasar yönetimi, vergi ve muayene süreçleri, HGS/OGS takibi ve ikame araç hizmetlerini kapsayan uçtan uca filo yönetimi” olarak özetleyen Canbul, “Bu bütüncül yapı, firmalara sabit maliyet avantajı sağlarken, araç yönetiminden kaynaklanan operasyonel riskleri de ortadan kaldırıyor” dedi.

Uzun dönem araç kiralamanın, şirketlerin sadece araç ihtiyacını değil, aynı zamanda operasyonel yükünü de ortadan kaldıran bir model olduğuna vurgu yapan Canbul, “Biz Alp Özler Filo olarak filomuzu binek, ticari ve elektrikli araçlarla dengeli şekilde yapılandırırken, ’’Filoda Güven, Hizmette Memnuniyet.’’ misyonumuzla birlikte; işimizin merkezine müşteri memnuniyetini koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının müşterilere sadece araç sağlamak değil, sorunsuz, güvenilir ve sürdürülebilir bir filo yönetimi deneyimi sunmak olduğuna değinen Canbul, bu anlayışla uzun vadeli iş ortaklıklarını inşa ettiklerini belirtti.

“Değişimi yakından takip ediyoruz”

Türkiye’de araç kiralama sektörünün, dijitalleşme, verimlilik ve çevreci çözümlerle hızla dönüşürken, Alp Özler Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.’nin bu değişimi yakından takip ettiğinin altını çizen Haluk Canbul, “Uzun dönem araç kiralama modeli, günümüz ekonomisinde şirketler için sermayeyi koruyan, maliyetleri öngörülebilir kılan ve sürdürülebilir iş modellerini destekleyen önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor” diye konuştu.