Alp Özler Grubu, yurt dışında 6.2 milyon kilometre yol yaptı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Şirket, ağır nakliye ve proje taşımacılığında 2025 yılında Avrupa’da 8’inci sıraya yerleşirken, zamanında tedarikte yüzde 99.8 oranına ulaştı. Ankara’da çalışanlarıyla bir araya gelen Alp Özler Grubu, 2025 yılı değerlendirmesini yaparken, hizmet yıllarına göre çalışanlarını ödüllendirdi.

2025’de yurtdışına 4 bin sevkiyat yapıldı

Törende konuşan Alp Özler Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece, 400’den fazla özmal araç ile yılda 80 binden fazla sefer gerçekleştirdiklerini söyledi. Şirket, yurt içi ve uluslararası karayolu taşımacılığı, deniz ve havayolu lojistiği, demiryolu taşımacılığı, proje-ağır yük taşımacılığı hizmetleri veriyor. Bünyelerinde; Yılnak, Alp Özler Filo, Alp Özler 2.el, Murhak, Alp Özler Akademi, Akartur, Mağdenli gibi güçlü firmalar barındırdıklarının altını çizen Dursun Gece, 2025’te yurt dışında 4 binin üzerinde sevkiyatta toplam 6 milyon 200 bin kilometre yol kat ettikleri bilgisini verdi.

Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek ve Hırvatistan gibi ülkelerde hizmet verdiklerinin altını çizen Gece, ayrıca Zamanında Teslimat/Operasyonel Uyum Ödülüne sahip olduklarını bildirdi. Dursun Gece zamanında tedarik oranlarının yüzde 99.89 olarak ölçüldüğünü aktardı. Şirketin taşımacılık yanı sıra, proje, mühendislik çözümleri, özel ekipman kiralama, depolama-gümrükleme, global forwarding gibi hizmetler de verdiklerini bildiren Dursun Gece, “Dünyanın en büyük ağır nakliye ve proje taşımacılığı şirketlerini değerlendiren IC Transport 50 listesinin 2025 verilerine göre dünyada 38., Avrupa’da 8. Sıradayız” ifadelerini kullandı.