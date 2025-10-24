Alstom, Bursa’daki kapasiteyi 2,5 kat artıracak

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Şirket, Bursa’daki komponent fabrikasında üretim kapasitesini ve istihdamı iki buçuk kat artırmaya hazırlanıyor. İstanbul’daki Teknopark Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi bünyesinde de 2026’da faaliyete geçecek Demiryolu İnovasyon ve Entegrasyon Laboratuvarı ile hem Türkiye’ye hem de Afrika-Orta Doğu-Orta Asya (AMECA) bölgesine hizmet verecek.

Türkiye’yi ziyaret eden Alstom AMECA Bölgesi Başkanı Martin Vaujour, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada, bu pazarın şirketin bölgesel stratejisinin merkezinde yer aldığını vurguladı. Vaujour, “Türkiye, Alstom için yalnızca bir pazar değil; inovasyon, üretim ve büyüme üssü. AMECA bölgesindeki projelerimize yön veren mühendislik kabiliyetinin kalbi burada atıyor” dedi.

“Türkiye, bölgesel güç merkezi”

Haziran 2025 itibarıyla Alstom’un Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’yı kapsayan AMECA Bölgesi Başkanlığı görevine gelen Vaujour, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptığını belirterek şunları söyledi: “Bu stratejik bölgenin kalbinde Türkiye bulunuyor. Buradaki 420 kişilik profesyonel kadromuz sadece Türkiye’deki değil, bölge genelindeki projelere liderlik ediyor. Türkiye’deki ekibimiz, Alstom’un global stratejisinde yenilik ve üretim odaklı bir büyüme merkezi konumunda yer alıyor.”

Alstom, Türkiye’de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Şirket, sinyalizasyon, altyapı, raylı sistem araçları ve bakım çözümleriyle Türkiye’nin demiryolu altyapısına önemli katkılar sağlarken, yeni yatırımda da hız kesmiyor.

Alstom’un Bursa’daki komponent fabrikası, 2024’te üretime başlamıştı. Şirket şimdi fabrikanın kapasitesini 2,5 katına çıkarmaya hazırlanıyor. Vaujour, fabrikanın yalnızca üretim değil, yetenek gelişimi açısından da önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, “Bursa tesisimizde bugün 250’nin üzerinde kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde hem çalışan sayısını hem de üretim kapasitemizi artıracağız. Bu tesis, Avrupa’daki global projelere hizmet vererek Türkiye’nin ihracatına ve sanayi kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. Kadın kaynakçı eğitim programımızla bu alanda daha önce deneyimi olmayan kadın çalışanları sektöre kazandırıyoruz. Şu anda dört kadın kaynakçımız var, bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yeni ihalelere hazırız”

Türkiye’de 740 kilometre ana hat ve 180 kilometre kent içi hattın sinyalizasyonunun Alstom tarafından gerçekleştirildiğini belirten Vaujour, “Bugüne kadar Türkiye’de yaklaşık bin kilometre sinyalizasyon çözümü teslim ettik. Yeni ihalelere de güçlü yerel ekibimizle hazırız” diye konuştu.

Alstom, sürdürülebilir ulaşım teknolojilerinde de Türkiye’nin hedefleriyle paralel bir strateji izliyor. Vaujour, ulaşım sektörünün küresel karbon emisyonlarının yüzde 23’ünü oluşturduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Demiryolları, net sıfır emisyon hedefine ulaşmada kilit önemde. Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi doğrultusunda modern demiryolu ağını büyütme vizyonu bizi de heyecanlandırıyor. Biz de enerji verimli çözümlerimiz, sinyalizasyon teknolojilerimiz ve sürdürülebilir sistemlerimizle Türkiye’nin yanında olacağız.”

“Türkiye’de 25 tedarikçi ile çalışıyoruz”

Alstom AMECA Bölgesi Başkanı Martin Vaujour, Alstom’un Türkiye’de 25’in üzerinde tedarikçiyle çalıştığını ve bu iş birlikleri sayesinde tedarikçilerinin yıllık yaklaşık 50 milyon euroluk pazar payına eriştiğini belirtiyor. Şirketin 2025 yılı sonunda Türkiye’den 100 milyon Euro civarında katma değer sağlanması öngörülüyor. Vaujour, “Türkiye’nin yatırım ortamı son yıllarda büyük ivme kazandı. Raylı sistem yatırımları kararlı bir şekilde artıyor. Biz de bu büyümenin parçası olarak Türkiye’ye uzun vadeli katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.