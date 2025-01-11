Alt gelir grubu enflasyon düşerken daha çok hissediyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Enflasyonla mücadelede, beklentilerin iyileşmesi büyük önem taşıyor. Beklentilerdeki iyileşme en çok hangi gelir grubuna bağlı görünüyor?

TÜİK’in tüketim harcamalarından yol çıkarak yüzde 20’lik gelir gruplarının hissettiği enflasyonun farklılaştığı görülüyor. Detaylarda değişen tüketim harcamalarının ağırlıklarına göre, ekonomim.com’un derlediği verilerde, gelir grupları açıklanan enflasyonu kendi hissettiği şekilde algılıyor.

Örneğin; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de açıklamalarında son dönemde vurguladığı gibi kiralar, dar gelirlinin tüketiminde yüzde 29,2 oranında yer kaplarken, üst gelir grubunun tüketiminde ise yüzde 21 oranında yer kaplıyor.

Gıda fiyatlarındaki değişim de dar gelirlinin tüketiminde yüzde 36,6 oranında yer alarak daha çok hissedilirken, üst gelir grubunun tüketiminde yüzde 14,5 düzeyinde olması dolayısıyla fiyatlarda değişimler bu kesimde daha az etkili oluyor.

Hissedilen enflasyon

Hissedilen enflasyon, beklentileri de etkiliyor mu? 2022’den bu yana son 3 yıl verilerine göre, hanehalklarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, güncel enflasyonla orantılı oluyor.

Yüzde 20’lik gelir gruplarında en alt ve en üst gelir gruplarının tüketim harcamalarına göre, hissettikleri enflasyon, beklentilere yönelik enflasyonla aynı seyri gösteriyor.

Farklar daha belirgin

Hissedilen enflasyonda en alt ve en üst gelir gruplarının hissettiği enflasyonun farkı değişim dönemlerinin beklentilerinde daha etkili görünüyor.

Kısaca, en üst gelir grubunun hissettiği enflasyon, dar gelirliden fazla olduğu dönemlerde enflasyonda yükseliş trendi görülürken, beklentilerin de bu dönemlerde aynı seyirde yükselişe geçtiği görülüyor.

Dar gelirlinin ise enflasyonda düşüş sürecinde üst gelir grubundan daha yüksek bir enflasyon hissettiği de dikkat çekiyor.