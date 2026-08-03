Alternatif Bank’ın aktif büyüklüğü 152 milyar TL’yi aştı

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Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılın ilk 6 ayında aktif kalitesini koruyarak bilanço yönetimi gerçekleştiren banka, konsolide bazda büyüme performansını devam ettirdi.

Buna göre, toplam aktif büyüklüğü 152 milyar lira seviyesini aşan bankanın, nakdi krediler, finansal kiralama alacakları ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ülke ekonomisine sağladığı destek 143 milyar lira oldu.

Bankanın aynı dönemde mevduat hacmi 57 milyar liraya, öz kaynak büyüklüğü ise 9,6 milyar liraya ulaştı. Ayrıca banka, yılın ikinci çeyreğini 691 milyon lira konsolide net kar ve yüzde 16,20 sermaye yeterlilik rasyosuyla tamamladı.

Yılın ikinci çeyreğinde banka, bireysel ve dijital bankacılıkta müşteri deneyimini sadeleştirme hedefiyle "Alternatif ÇokÇok" programını hayata geçirdi.

Bankanın müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları mobil uygulama içinde tek bir alanda buluşturan program, ücretsiz para transferi, avantajlı mevduat faizi, aidatsız kredi kartı ve nakit iade fırsatları sunuyor.

Müşteriler, ÇokÇok üzerinden yararlandıkları avantajları, elde ettikleri kazanç ve tasarrufu, hoş geldin sürelerini ve ayrıcalıkların devamı için gerçekleştirmeleri gereken işlemleri takip edebiliyor.

Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve ürün ekosistemini genişletme hedefleri doğrultusunda banka, iştiraki "Alternatif Menkul" ile "Alternatif Trader"ı hayata geçirdi.

Sermaye piyasalarındaki dijital hizmetleri ileri taşıyan Alternatif Trader, hisse senedi, VİOP ve yatırım fonu işlemlerini tek platformda buluşturuyor. Alternatif Trader, T+0 kredisi, hisse senedi kredisi, gelişmiş grafik ve emir ekranlarıyla yatırımcılara işlem ortamı sunuyor.

Banka, ikinci çeyrekte 6 uluslararası ödüle layık görüldü

Banka, ikinci çeyrekte farklı alanlardaki yetkinlikleriyle 6 uluslararası ödüle layık görüldü. Banka, International Business Magazine Awards 2026'da "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında En İyi Banka", "Avrupa'daki En İyi Partner Banka" ve "Dış Ticaret Operasyonlarında En İyi Banka Ortağı", Global Business and Finance Magazine Awards 2026'da da "Dijital Bankacılıkta Mükemmellik" ödüllerini kazandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında "Yılın Yeşil İşlemi" ödülüne üst üste dördüncü kez layık görülen bankanın "VOV" ürünü de International Finance Awards 2026 tarafından "Türkiye'nin En İyi Yeni Tasarruf Bankacılığı Ürünü" seçildi.

Ödüller, bankanın dış ticaret finansmanı, dijital bankacılık, kapsayıcı kurum kültürü, sürdürülebilir finansman ve müşteri odaklı ürün geliştirme alanlarındaki çalışmalarının uluslararası ölçekteki karşılığını ortaya koydu.

Banka, genç yeteneklerin gelişimine yönelik uzun dönem staj programını bu dönemden itibaren "Rising Star Academy" adıyla sürdürmeye başladı.

Gerçek iş süreçlerini eğitim, profesyonel ağ kurma olanakları ve kurum kültürü temaslarıyla bir araya getiren program, gençlerin bankacılığı yakından tanımalarına ve profesyonel hayata başlangıç yapmalarına katkı sunuyor.

"Güçlü likidite pozisyonumuzu koruduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, 2026'nın ilk yarısının, küresel belirsizliklerin finansman koşullarını zorladığı bir dönem olduğunu belirtti.

Söz konusu tabloda sağlam bilanço yapıları, yüksek aktif kaliteleri ve güçlü likidite pozisyonlarını koruduklarını aktaran Kırmızı, "Risk-getiri dengesini gözeten seçici kredi politikamızı sürdürürken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından anlayan danışman bankacılık modelimizi kararlılıkla uyguladık. Büyümenin niteliğini, bilanço gücümüz ve müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkilerle birlikte ele almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı, aktif kalitelerini koruyan ve sermaye verimliliğini gözeten dengeli büyüme stratejilerini sürdüreceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dijital kanallarımızı daha etkin hale getirirken müşteri ilişkilerimizi derinleştirecek, dış ticaret ve sürdürülebilir finansman alanlarındaki uzmanlığımızı geliştireceğiz. Danışman bankacılık yaklaşımımız, çevik organizasyonumuz, uluslararası finansman kabiliyetimiz ve hissedarımızdan aldığımız destekle müşterilerimizin karar süreçlerine eşlik etmeyi ve Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer sunmayı sürdüreceğiz."