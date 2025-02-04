Alternatif Bank’ın aktif büyüklüğü 88 milyar TL oldu

Alternatif Bank, 2024 yılına yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Mevduat hacmini 37.5 milyar TL düzeyine getiren Alternatif Bank’ın özkaynak büyüklüğü 7.3 milyar TL seviyesine yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu da bu dönemde %26,56 oldu. 2024 yılında Banka’nın konsolide net karı ise 496 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alternatif Bank, dijitalleşme ile büyümeye devam ediyor

Bankanın yılsonu finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Ozan Kırmızı, “Finansal anlamda zor bir yıl olan 2024 yılını, Alternatif Bank olarak stratejik hedeflerimize ulaşmak için önemli adımlar atarak geride bıraktık. Özellikle müşteri odaklı yaklaşımımız ve dijital deneyimi geliştirme çalışmalarımızla müşterilerimizle daha güçlü bağlar kurduk. Zorlu piyasa koşullarında Banka olarak esnek, hızla uyum sağlayan ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Önümüzdeki dönemde, daha sağlam bir performans sergileyebilmek için sermaye gücümüzü korumaya ve yenilikçi iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bankacılığı müşterileri için daha ulaşılabilir, kolay ve kişiselleştirilmiş hale getirmek amacıyla geliştirdikleri Dijital Şubeyle, 2024 yılında önemli başarılara imza attıklarına da değinen Ozan Kırmızı, bu başarıları paylaştığı rakamsal verilerle de destekledi:

“VOV hesaplarında %366’lık bir büyüme elde ederken, vadeli mevduatta %466, bireysel kredilerde %8.519, yatırım fonlarında %23.583, menkul kıymetlerde %2.646 büyüme rakamlarına ulaştık. Toplam hacimsel üretimimiz %450 büyüme ile 4 milyar TL’ye çıkarken, Brüt gelirlerimiz ise %2.587 artışla 135.5 milyon TL’ye yükseldi. Bu finansal başarılara ek olarak, müşteri memnuniyeti geri bildirimlerinde de önemli bir artış gözlemledik. Özellikle kişiselleştirilmiş hizmet anlayışımız, hızlı geri dönüş süreçlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin memnuniyetini önemli ölçüde artırdı. Bu sonuçlar, Dijital Şubemizin 2024 yılında olağanüstü bir performans sergilediğini, özellikle bireysel krediler, yatırım fonları ve mevduat ürünlerinde büyük bir büyüme kaydettiğini ve dijitalleşme stratejilerimizin etkisini açıkça ortaya koyuyor.”

Ticari ve kurumsal bankacılıkta güçlü performans

Alternatif Bank’ın Kurumsal ve Ticari bankacılıktaki güçlü konumunu, müşterilerine sundukları yenilikçi ürünlerle pekiştirdiklerini vurgulayan Ozan Kırmızı, “2024 yılı Mayıs ayında hayata geçirdiğimiz VOV Tüzel Hesap ürünümüzle büyük bir başarıya imza atarak yılsonunda 1 milyar TL’lik hacme ulaştık. Keşide çeki hacmimizde ise %200 büyüme sağlayarak 7 milyar TL’den 28 milyar TL seviyesine yükseldik ve sektördeki sıralamamızı bir basamak daha yukarı taşıdık. Dış ticaretin finansmanında sahip olduğumuz bilgi birikimini, finansman kapasitemizle birleştirerek 2024 yılında da müşterilerimizle birlikte büyümeye ve karşılıklı değer yaratmaya odaklandık. Bu doğrultuda ülkemizin önde gelen dış ticaret firmalarını destekledik ve önemli projelere finansman sağladık. 2024’te toplam 4 milyar USD’ye yaklaşan tutarda dış ticaret hacmine aracılık ettik. Bu çalışmalarımızın bir karşılığı olarak, IFC’nin Dış Ticaret Garanti Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz yüksek KOBİ işlem hacimleri sayesinde ‘En İyi İş Ortağı Banka’ ödülüne layık görüldük. Ayrıca EBRD tarafından üst üste yedinci kez 'Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı' ve üst üste ikinci kez ‘Yılın Yeşil İşlemi’ ödüllerini almamız, dış ticaretteki liderliğimizi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızı uluslararası düzeyde pekiştirdi” dedi.