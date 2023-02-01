Alternatif Bank’ın mevduat hacmi 32.2 milyar TL

Alternatif Bank, 2022 yılına yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Alternatif Bank’ın 2022 yılında konsolide rakamlara göre toplam aktif büyüklüğü, 2021 yıl sonuna oranla yüzde 18’lik artışla 59.8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bankanın bu dönem sonu itibarıyla nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 2021 yılsonuna göre yüzde 26 artarak 52.9 milyar TL oldu. Mevduat hacmini yüzde 18,5 artışla 32.2 milyar TL seviyesine yükselten Alternatif Bank’ın, toplam mevduatlar içindeki TL mevduat oranı yüzde 64’e ulaştı.

Bankanın ilgili dönemde sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 22,4 oldu. Alternatif Bank’ın konsolide net dönem kârı ise 1 milyar 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Sektörümüzü yakından ilgilendiren çok sayıda mevzuatsal değişikliğin yaşandığı 2022’de güçlü aktif kalitemizi korurken, kârlılık anlamında da hedeflerimize ulaştık. Yıl boyunca bütçe hedeflerimizin üzerinde sonuçlar üretirken, TCMB’nin liralaşma stratejisi ve uygulanan makro ihtiyatı politikalar çerçevesinde mevduat ve krediler içindeki TL payımızı başarıyla artırdık. Bununla birlikte her zaman büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz sermaye yeterlilik rasyomuzu da yükselttik” dedi.