Alternatif Bank'tan 1,94 milyar lira kâr

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın 2023 yılında toplam aktif büyüklüğü 68,1 milyar liraya ulaşırken, nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 60,3 milyar lira oldu.

Mevduat hacmini 24,9 milyar lira düzeyine getiren Alternatif Bank, bilançosundaki gelişimin yanında aktif kalitesini korumaya devam etti. Bankanın öz kaynak büyüklüğü 6,1 milyar lira seviyesine yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu da bu dönemde yüzde 29,2 oldu. Bankanın geçen yıl konsolide net dönem karı ise bir önceki yıla göre yüzde 81,5 artışla 1,94 milyar lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, küresel seviyede jeopolitik gerilimler ve Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri nedeniyle 2023 yılının zorlu şartlar altında şekillendiğini belirterek, "2023 yılını, Alternatif Bank olarak hedeflerimiz doğrultusunda başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık. Bu sonuçlar, bankamızın uzun vadeli gelişim, verimlilik ve büyüme stratejilerinin güçlü şekilde işlediğini ve hedeflerimize sağlam adımlarla yol aldığımızı bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

"Verimli şekilde büyüyeceğiz"

Alternatif Bank'ın elde ettiği sonuçlarda, güçlü kurumsal yönetim standartları ve dijitalleşme alanındaki yoğun eforunun önemli olduğunu vurgulayan Kırmızı, şunları kaydetti:

"2023, teknoloji yatırımlarımız ve bankacılık uygulamalarını kolaylaştıran dijital çözümlerimizle, zahmetsiz bir müşteri deneyimi sağlamak için aralıksız çalıştığımız ve bu alanda önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. 2024 yılında hem bireysel hem de tüzel bankacılıkta dijital dönüşüm çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Alternatif Bank'ın kurumsal ve ticari bankacılıkta 30 yılı aşkın süredir devam ettirdiği güçlü konumunu, bireysel bankacılıkta dijital kanallar üzerinden genişleyen müşteri tabanıyla destekleyerek daha verimli şekilde büyütmeye devam edeceğiz."

Kırmızı, Alternatif Bank'ta ana odağın, müşterilerinin beklentileri olduğunu ve tüm projelerini bu eksende geliştirdiklerini belirterek, tasarladıkları ürün ve süreçlerin tüm kullanıcılar için değer yaratmasını öncelikli hedefleri arasında gördüklerini aktardı.

"Engelsiz bankacılık alanında sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz"

Finansal kapsayıcılık ve erişilebilirliğe katkı sağlayan projelere imza attıklarının altını çizen Kırmızı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hak temelli bir anlayışla, 5 yıldır sürdürdüğümüz engelsiz bankacılık çalışmalarımızın etki alanını 2023 yılında yeni projeler ve işbirlikleriyle genişlettik. Geçen yıl, 'Erişilebilir Bankacılık Terimler Sözlüğü' projemizin IFC ve alt kuruluşu EFSE tarafından finansal kapsayıcılık adına önemli bir proje olarak karşılanmasıyla başlayan süreç, değerli bir işbirliğine dönüştü.

Türkiye'de ve bankacılık sektöründe bir ilk olan ve şu an 100'den fazla terime ulaştığımız sözlük projemizi, önümüzdeki dönemde daha da zenginleştirerek başta işitme engelliler olmak üzere herkesin kullanımına açık bir kaynak haline getirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan, 2023 yılının başındaki büyük deprem felaketi sonrası Robotel Derneği'yle başlattığımız işbirliğiyle, uzuv kaybı yaşayan çocuklara ve ailelerine Robotel'in yenilikçi ve verimli çözümleriyle destek vermeye başladık. Engelsiz bankacılık alanında sadece kuralları uygulayan bir kurum olmakla yetinmeyip, sektörümüzde öncü olan uygulama ve çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."