Altı ay çalışılan bir sektörde sadakat nasıl yaratılır?

Zeynep Aktaş

“Turizmde başarı, insana insanla dokunabilmekten geçiyor” diyor Emel Ceylan Köşk. Sherwood Resorts and Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak hukuk, idari işler ve insan kaynaklarından sorumlu olduğu görevinde, sezonluk çalışma temposunda ekip ruhunu korumanın önemini anlatıyor. Köşk, kriz zamanlarında gösterilen dayanışmanın çalışan bağlılığını nasıl pekiştirdiğini ve güven duygusunun iş başarısında nasıl belirleyici bir rol oynadığını samimi bir dille paylaştı.

Emel Hanım, bugün büyük bir ekibi yönetiyorsunuz. Peki hikâye nerede başladı?

Çocukluğumdan beri insanlarla iletişim içinde olabileceğim bir meslek hayalim vardı. Üniversite tercihimde bu yol beni Ankara Hukuk Fakültesi’ne götürdü. Hukukun mantık ve strateji gerektiren yapısı ilgimi çekti ve mesleğe tutkuyla bağlandım. Mezuniyet sonrası on yıl boyunca avukatlık yaptım. Bu süreç hem mesleki disiplin hem de insan ilişkilerini yönetme konusunda bana çok şey kattı.

Aile şirketine dönüş nasıl oldu?

Avukatlık yıllarım bana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Bir noktada bu birikimi aile şirketine taşımaya karar verdim. Şimdi hukuk, idari işler ve insan kaynaklarından sorumluyum. Daha çok arka planda, işin mutfağındayım.

Turizm sektörüne adım atınca ilk fark ettiğiniz ne oldu?

Her gün farklı bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bir fabrikada standart ölçümler yapabilirsiniz ama turizmde insan faktörü var. Misafirin beklentisi, farklı kültürdeki kişilere bir arada hizmet veriliyor olması, bulunulan anın koşulları hizmetin şeklini değiştiriyor. Bu, bazen hızlı çözüm üretme baskısı getirse de aynı zamanda işi canlı ve heyecanlı kılan en önemli unsur.

İnsan kaynaklarında önceliğiniz nedir?

Çalışanlarımızın kendilerini aile içinde hissetmesi. Kapıdan giren herkese “aramıza hoş geldin” diyerek başlıyoruz. Sadece eğitimlerle değil, gün içinde küçük ama anlamlı dokunuşlarla ekip ruhunu güçlendiriyoruz. Birinin doğum gününü hatırlamak, zor bir günde moralini sormak ya da iyi bir işi takdir etmek… Bunlar basit ama güveni pekiştiren adımlar.

Buna bir örnek verir misiniz?

Yazın 40 derece sıcakta çalışan personele genel müdürümüzün bizzat ayran ikram etmesi… Küçük bir jest gibi görünür ama samimiyetin en net göstergesidir. Çünkü bu, “sizi görüyoruz, emeğinizi önemsiyoruz” demektir. Çalışan, yöneticisini sadece masa başında değil sahada, yanında gördüğünde aidiyet duygusu güçleniyor. Bu tür küçük ama anlamlı dokunuşlar, bizim için motivasyonun en güçlü kaynağı.

Peki sezonluk çalışmada sadakat nasıl sağlanıyor?

Bağlılık sadece maaşla olmaz. İnsan değer gördüğünü ve güvende olduğunu hissederse sezon bitse bile geri gelir. Biz, çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyoruz. Onların gelişimine katkı sağlayacak eğitimler sunuyoruz. İşin içinde karşılıklı güven ve saygı olunca, sezon sona erdiğinde bile sonrasında çalışanlarımız yeniden bizi tercih ediyor. Uzun yıllardır bizimle olan arkadaşlarımız bunun en güzel örneği.

Kriz dönemlerinde bu bağ nasıl korundu?

Pandemi döneminde tesisler kapalıydı. Zarar edeceğimizi bilerek açtık, çünkü çalışanlarımızın geçimini sağlaması gerekiyordu. Böyle zamanlarda en önemli şey, ekibin yanında olduğunuzu hissettirmek. Bu yaklaşım, aramızdaki güveni ve bağlılığı pekiştirdi.

Sezonda kaç kişilik bir ekip yönetiyorsunuz?

Sherwood Exclusive Kemer’de sezonda yaklaşık 500 kişi çalışıyor. Tüm grupta ise bu sayı 2.500’ü buluyor. Bu, farklı departmanlarda uyum içinde hareket eden büyük bir ekip demek. Her birinin görev alanı farklı olsa da ortak hedefimiz misafirlerimize en iyi deneyimi sunmak. Bu yüzden iletişim ve ekip ruhu bizim için her zaman ön planda.

Gastronomi etkinliği size ne hissettirdi?

Ben kendimi “yaşamak için yiyen”lerden sayarım ama bu akşam farklıydı. Hatay mutfağının zenginliğini hem sunumlarda hem de tattığımız lezzetlerde görmek çok keyifliydi. Baharatların dengesi, yemeklerin hikâyeleri ve şefin anlatımı bana yemeğin sadece karın doyurmak değil, kültür ve paylaşım olduğunu bir kez daha hatırlattı. Esasen biz de bu bilinçle hareket ediyor ve yaşadığımız toprakların yemek kültürünü misafirlerimize sunmaya tanıtmaya gayret ediyoruz.

Son olarak, sizin için iyi bir ekip nasıl tarif edilir?

Birbirine güvenen, aynı hedefe odaklanmış ve gerektiğinde birbirinin yükünü taşıyabilen insanlar… Farklı görevlerde olsalar da ortak değerleri paylaşan, iletişimi güçlü ve çözüm odaklı bir ekip, benim için en iyi ekiptir. Böyle bir ekipte herkes sadece kendi işini yapmakla kalmaz, gerektiğinde arkadaşının yanında durur. Bu dayanışma, hem işin kalitesini hem de çalışma ortamının huzurunu artırır.