“Altın 2.100 dolar yoluna girdi’ iddiası

Ons altının halen 2.000 dolara yakın seyretmesi Wall Street’in faiz artışlarının devam edeceğine inanmadığını gösteriyor.

Finans şirketi AG Thorson, altında önemli bir aşamaya gelindiğini söylüyor. Şirketin analizinde, “Geri çekilip altın grafiğine baktığınızda güçlü bir yükseliş kurgusu görüyoruz. Düşüş eğilimi tamamlanıyor, önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir kırılma bekliyoruz. 2.100 doların üzerindeki bir yükseliş yaşanabilir. Bu da 2024'te güçlü bir yükselişi tetikleyebilir” tespiti yapılıyor.

Commerzbank da 2024 sonu altın fiyatı için tahminini 2.100 dolar/ons olarak belirledi.

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek benzer bir yorum yapıyor. Melek, “Merkez bankaları tarafından yapılan sürekli ve sağlam altın alımları, son düşüş trendi sırasında altın fiyatları için sağlam bir zemin sağladı. Bu alımlar, değerli metali yeni yılda tüm zamanların en yüksek seviyeleri 2.100 dolara taşıyan temel itici güç olacak” değerlendirmesini yapıyor. State Street'ten George Milling- Stanley de, daha uzun süre yüksek faiz oranlarının hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ve altını destekleyeceğini düşünüyor.