Altın 3.800 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı

Bugün ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte altın vadeli işlemleri yüzde 0,8 oranında artarak ons başına 3.805 dolara ulaştı. Aynı saatlerde anlık teslimatlı külçe altın ise 3.780 dolar civarında işlem gördü. Gün içi işlemlerde 3.800 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte yeni bir zirve kaydedildi.

Analistlerden yükseliş beklentisi sürüyor

Piyasalarda yükseliş beklentisi öne çıkarken, büyük yatırım bankaları da altına yönelik olumlu öngörülerini sürdürüyor. Goldman Sachs, 2026 yılının ortasına kadar ons başına 4.000 dolarlık hedefini korurken, UBS bu dönem için 3.900 dolar seviyesini öngörüyor. UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Yatırım Sorumlusu Ulrike Hoffmann-Burchardi, ABD’de reel faizlerin düşmeye devam etmesini beklediklerini belirtti. Fed’in gevşeme yönlü adımları ve yüksek seyreden enflasyonun bu düşüşü desteklediğini ifade eden Hoffmann-Burchardi, bu ortamda altının yükselme potansiyelini artırdığını dile getirdi. Ayrıca, altının portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir enstrüman olduğuna ve ekonomik-politik risklere karşı güvenli liman işlevi gördüğüne dikkat çekti.

Dolar endeksindeki düşüş ve faiz indirimleri fiyatlamaları etkiliyor

Altının yükselişinde doların zayıflaması ve Fed’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indiriminin etkili olduğu değerlendiriliyor. 2025 yılına yönelik daha fazla faiz indirimi beklentisi piyasalarda fiyatlanırken, fiziksel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez bankalarının altın alımlarını artırdığı bu dönemde, Bloomberg’in aktardığına göre Çin Halk Bankası, Şanghay Altın Borsası aracılığıyla diğer ülkelerin külçe altın alımını teşvik etmeyi ve bu varlıkların ülke içinde tutulmasını sağlamayı hedefliyor. Bu stratejinin, Çin’in küresel altın piyasasındaki etkisini artırabileceği öngörülüyor.

Yatırımcı ilgisi artarken kısa pozisyonlar baskı altında kalıyor

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde bir değer artışı kaydederken, son üç işlem gününde üst üste yeni zirveler gördü. Fiyatlardaki bu güçlü performans, düşüş beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıları zor durumda bırakıyor. FCA kıdemli piyasa analisti David Morrison, her yükselişin kısa pozisyonların kapanmasına yol açtığını ve bunun da yukarı yönlü momentumun artmasına neden olduğunu belirtti. Morrison, piyasadaki genel algının altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini ve değerli metalin güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguladı.