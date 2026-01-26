Altın 5 bin doları aşarak tarihi zirveye çıktı: Neden sürekli değer kazanıyor?

Altının ons fiyatı ilk kez 5 bin doları aştı. 2025'te yüzde 60'dan fazla değer kazanan altın, yükselişini 2026'da da sürdürüyor.

ABD ve NATO arasında Grönland konusunda yaşanan gerginlik, finansal ve jeopolitik belirsizliklere yönelik endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları da piyasaları kaygılandırıyor.

Trump 24 Ocak'ta, Çin ile bir ticaret anlaşması imzalaması halinde Kanada'yı yüzde 100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Altın ve diğer değerli metaller, yatırımcılar için belirsizlik dönemlerinde satın aldıkları güvenli varlıklar olarak görülüyor.

24 Ocak'ta gümüşün ons fiyatı ilk kez 100 doları aştı. Böylece gümüş de geçen yılki yaklaşık yüzde 150'lik yükselişini bu yıl da sürdürmüş oldu.

Talep artışının nedenleri

BBC İş Dünyası muhabirleri Peter Hoskins ve Adam Hancock'un derlediği habere göre enflasyonun normalden yüksek seviyede olması, ABD dolarının zayıf konumu, dünya genelinde merkez bankalarının tahvil alımları ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını yeniden düşürmesinin beklenmesi gibi faktörler de değerli metallere talebi artırıyor.

Ukrayna ve Gazze'deki savaşların yanı sıra ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden uzaklaştırması da altın fiyatlarının yükselmesine katkıda oldu.

Altının en cazip özelliklerinden biri de görece az bulunması. Dünya Altın Konseyi'ne göre bugüne kadar sadece yaklaşık 216 bin 265 ton altın çıkarılmış bulunuyor.

Bu miktar 3-4 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yeter. Bunun büyük kısmı, madencilik teknolojisinin gelişmesi ve yeni altın yataklarının keşfedilmesi üzerine 1950'den sonra topraktan çıkarıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yeraltı rezervlerinden 64 bin ton daha altın çıkarılabileceğini ancak altın arzının önümüzdeki yıllarda sabit kalacağını öngörüyor.

ABC Rafinerisi Kurumsal Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, "Altın sahibi olduğunuzda, tahvil veya hisse senedi gibi başkasının borcuna bağlı olmazsınız. Hisse senetlerinde olduğu gibi bir şirketin performansı, altının değerini doğrudan etkilemez" diyor ve ekliyor: "Altın son derece belirsiz bir dünyada gerçekten iyi bir çeşitlendirme aracıdır."

"İnsanlar altına yöneliyor"

Altın, yatırımcıların değerli metallere akın etmesiyle 1979'dan bu yana en büyük yıllık kazancını getirerek 2025 yılında rekor kırdı.

Trump'ın gümrük vergileri ve yapay zeka ile ilgili hisse senetlerinin aşırı fiyatlandırıldığı korkusu gibi endişeler finansal piyasaları ürkütürken, altın defalarca yeni rekor seviyelere ulaştı.

Araştırma danışmanlık şirketi Metals Focus'dan Nikos Kavlis'e göre, "Bunun büyük kısmı ABD'nin politikasına ilişkin aşırı belirsizlikten" kaynaklı.

Ekonomik kaygılar altının fiyatını yükseltmeye yardımcı olabilirken, yatırımcılar faiz oranlarının düşürülmesini beklediğinde de altın yükselme eğiliminde.

Düşük faiz oranları genellikle tahvil gibi yatırımlar için daha az getiri anlamına geldiğinden, yatırımcılar altın ve gümüş gibi varlıklara yöneliyor.

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri, "Burada ters orantı var. Çünkü parayı (devlet tahvilinde) tutmanın fırsat maliyeti artık gerçekten buna değmiyor. Bu yüzden insanlar altına gidiyor" dedi.

Altın satın alanlar sadece yatırımcılar değil.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, geçen yıl merkez bankaları rezervlerine yüzlerce ton külçe altın ekledi.

Metals Focus'tan Nikos Kavlis, "ABD dolarından çok net bir uzaklaşma var ve bu da altına büyük fayda sağlıyor" dedi.

Bu yılın başında altın yükselmeye devam etti ancak Frappell "haber odaklı" piyasanın altın fiyatının düşmesine de neden olabileceği uyarısında bulunuyor:

"Altın için olumlu olması gerekmeyen ama dünya için olumlu olabilecek beklenmedik haberler için bir alan olmalı."

Herkes salt yatırım amacıyla altın satın almıyor

Altın birçok kültürde festivaller sırasında satın alınıyor veya düğün gibi kutlamalarda hediye olarak veriliyorr.

Hindistan'da her yıl düzenlenen Diwali Festivali'nin, zenginlik ve şans getirmesi amacıyla değerli metaller satın almak için uğurlu bir fırsat olduğuna inanılıyor.

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley'e göre Hindistan'da hane halkı, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 88,8'ine denk gelen 3,8 trilyon dolar tutarında altın bulunduruyor.

Çin de, altın için dünyanın en büyük tüketici pazarı. Ülkede birçok kişi altın satın almanın iyi şans getirdiğine inanıyor.

Kavalis, şubat ayında başlayacak olan At Yılı'na atıfta bulunarak, "Çin Yeni Yılı'nda genellikle altında mevsimsel bir talep artışı olur. Şu anda bunu bir ölçüde görüyoruz" diyor.