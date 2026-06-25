Altın 7 ayın en düşük seviyesinde: 1970'lerden kalan enflasyon miti yeniden tartışılıyor

Piyasalarda faiz artırımı beklentisi sürerken, altın perşembe günü de kayıplarını sürdürüyor.

Perşembe sabahı itibarıyla spot altın ons başına 3 bin 980,88 doları seviyesinde işlem görüyor. Bu, yüzde 0,5 düşüş anlamına geliyor.

Ağustos teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 996,50 dolara geriledi.

Altın fiyatları çarşamba günü Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesinin altına inmişti. Fiyatlar, ocak ayında 5 bin 594,82 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

TL değerinden güncel altın fiyatları da şu şekilde:

• Gram altın satış fiyatı: 5 bin 954,95 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 9 bin 925,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 19 bin 826,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 39 bin 855,22 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39 bin 532,00 TL

Piyasalar faiz artırımı bekliyor

Altın, tahvillerin aksine, faiz veya temettü ödemesi sağlamıyor. Bu nedenle cazibesi, diğer yatırım araçlarının sunduğu getirilere karşı epey hassas.

Devlet tahvillerinin neredeyse hiç getiri sağlamadığı dönemlerde altın tutmanın maliyeti düşük oluyor. Ancak tahviller reel getiri sunmaya başladığında, elde altın tutmanın fırsat maliyeti yükseliyor ve yatırımcıların iştahı azalıyor.

Aynı durum hisse senetleri için de geçerli. Ekonominin kâr ürettiği, şirketlerin büyüdüğü ve temettülerini artırdığı dönemlerde altına yönelmenin maliyeti artıyor. Piyasaların şu anda fiyatladığı senaryo da tam olarak bu.

Bu esnada yatırımcılar da beklentilerini hızla değiştirdi. Fed fon vadeli işlemleri, eylül ayına kadar yaklaşık bir faiz artışını ve 2026 sonuna kadar buna ek olarak bir faiz artışına daha yakın bir görünümü fiyatlıyor. Bu durum, yalnızca birkaç ay önce beklenen faiz indirimlerine kıyasla keskin bir dönüş anlamına geliyor.

Bazı analistler ise bunun bile yeterince agresif olmadığını düşünüyor.

Bank of America ekonomistleri, tahminlerini değiştirerek Fed’in eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz artırımı yapmasını beklediklerini açıkladı. Bu senaryoda politika faizinin yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselmesi öngörülüyor.

Bankaya göre gerekçe açık: Veriler faiz artışını destekliyor, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE enflasyonu yüzde 3,5 seviyesinde seyrediyor ve yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Altın almak ne zaman gerçekten işe yarar?

Tüm bunlar altının devrinin kapandığı anlamına gelmiyor. Sadece, ona gerçekten avantaj sağlayan koşulların bugün değişmekte olduğunu gösteriyor.

Altın genellikle enflasyon düşerken ve merkez bankası faiz indirirken parlıyor; çünkü reel getiriler geriliyor ve altın tutmanın fırsat maliyeti adeta çöküyor.

Ayrıca büyümenin tökezlediği, hisse senedi piyasalarının sarsıldığı dönemlerde de güvenli liman arayan parayı kendine çeker.

Tarih, metalin en iyi performansı, enflasyon yalnızca yüksek olduğunda değil, enflasyon yüksekken politika yapıcıların da gevşek duruşunu koruduğu dönemlerde gösterdiğini ortaya koyuyor.

1970'lerden kalan bir mit

Altının otomatik olarak enflasyona karşı koruma sağladığı fikri, büyük ölçüde fiyatların kontrolden çıktığı ve politika yapıcıların tepki vermekte yavaş kaldığı 1970'lerden kalma bir alışkanlık.

Euronews'in derlediği habere göre enflasyon dur durak bilmezken ve politika bunu dizginleyemezken reel faizler derin biçimde negatife döndü; yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara kaçtı.

Başka hiçbir şey onları korumadığı için metal adeta uçtu.

Enflasyon dur durak bilmezken ve politika bunu dizginleyemezken reel faizler derin biçimde negatife döndü; yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara kaçtı.

Başka hiçbir şey onları korumadığı için metal adeta uçtu.

Bugün tablo çok farklı. Altın, yükselen faizlerin, daha yüksek tahvil getirilerinin ve daha güçlü doların rüzgârını karşısına almış durumda. Öte yandan özellikle ABD ekonomisi güçlü kalmayı sürdürüyor; işsizlik tarihi düşük seviyelere yakın seyrederken teknoloji şirketleri rekor kârlar açıklıyor.