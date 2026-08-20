Altın, ABD Hazinesi'nin hamlesiyle iki ayın zirvesine göz kırptı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Spot altın 4.512,19 dolar/ons seviyesinde yatay kalırken, gün içinde 4.525,79 dolarla 2 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın Çarşamba günü yüzde 4’ten fazla yükselmişti. Aralık vadeli ABD altın kontratı ise yüzde 0,6 artışla 4.569,80 dolara çıktı.

ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarındaki likidite desteğini iki katına çıkaracağını açıklamasıyla uzun vadeli tahvil getirileri geriledi.

Dolar zayıf seyrini korurken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD’nin toplam borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı. Artan sosyal harcamalar ve faiz maliyetleri, bütçe açığı ve mali kriz endişelerini güçlendiriyor.

Fed’in son toplantı tutanakları, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilememesi halinde bazı yetkililerin faiz artırmaya hazır olduğunu gösterdi. Bloomberg'ün aktardığına göre piyasa, Eylül ayında Fed’in faizi sabit tutma ihtimalini yüzde 67,3, artırma ihtimalini ise yüzde 32,7 olarak fiyatlıyor.

Diğer değerli metallerde son durum

Gümüş yüzde 0,2 artışla 67,06 dolar, platin yüzde 0,4 düşüşle 1.816,78 dolar, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.339,05 dolar oldu.