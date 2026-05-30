Altın ateşkes umutlarıyla yükselse de Mayıs'ı düşüşle kapattı

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceğine yönelik haberlerin etkisiyle cuma günü üst üste ikinci işlem gününde yükselerek ons başına 4595 dolara çıktı. Ancak değerli metal, ay genelinde yüzde 0,11 düştü.

Piyasalarda, üç aydır devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin sürdüğü ve tarafların resmi görüşmelere zaman tanımak amacıyla 60 günlük geçici ateşkes uzatmasını değerlendirdiği yönündeki haberler risk iştahını destekledi. Buna karşın, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu anlaşmaya henüz onay vermediği belirtildi.

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentilerinin baskısı altında kaldı. Enerji ve deniz taşımacılığı altyapısındaki aksaklıkların petrol fiyatlarını yüksek tutabileceği, bunun da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

ABD’de açıklanan son enflasyon verileri, fiyat artışlarının nisan ayında son üç yılın en hızlı seviyesine ulaştığını gösterdi. Bu durum, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını 2027 yılına kadar mevcut seviyelerde tutabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Öte yandan dünyanın en büyük altın tüketicileri arasında yer alan Hindistan’da yüksek fiyatlar ve ithalat vergileri nedeniyle talep zayıf seyretti. Çin’de ise yatırımcıların temkinli yaklaşımı nedeniyle altın primlerinin daraldığı bildirildi.

Analistler, jeopolitik risklerdeki azalma ile yüksek enflasyon ve faiz görünümü arasındaki dengenin kısa vadede altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.