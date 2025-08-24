Altın basımı yavaşladı, fiyatlar uçtu: Geleneksel yatırım aracı lüks oldu

Altın, tarihsel güvenli liman vasfını korumasına rağmen, ulaştığı rekor seviyeler yatırımcı ve vatandaş nezdinde ziynet eşyasına olan talebi ciddi ölçüde dizginledi. Söz konusu talep daralması, doğrudan Darphane'nin üretim rakamlarına da sirayet etti. 2025 yılının ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında üretimde keskin bir düşüş kaydedildi. Öyle ki, en çok rağbet gören çeyrek ve tam altınlardaki üretim, neredeyse yarı yarıya azalarak dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.

Düğünlerin, birikimlerin ve özel gün hediyelerinin geleneksel sembolü olan Cumhuriyet altını, yükselen fiyatlar karşısında artık dar ve sabit gelirli vatandaşın erişim alanının dışına çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün verileri, verileri, 2024 yılında toplam 23.3 milyon adet altın basıldığını ortaya koyarken, 2025’in Ocak–Temmuz döneminde bu sayı yalnızca 8 milyon 41 bin adette kaldı.

Çeyrek altın üretimi, yüzde 60 geriledi

Bir dönem en çok tercih edilen takı olan çeyrek altın, bugün yüksek fiyatlar yüzünden vitrinlerde kalıyor. Nefes'ten İlkay Akkaya'nın haberine göre 2024’ü ilk yedi ayında 11.7 milyon adet çeyrek altın basılırken, 2025’in aynı döneminde üretim 4.7 milyonda kaldı. Yani çeyrek üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 geriledi. Yalnızca çeyrek değil, yarım ve tam altınlarda da tablo farklı değil.

Yarım altın üretimi 2024’ün ilk yedi ayında 1.7 milyondan 2025 yılının ilk yedi ayında 885 bine indi. Oransal düşüş yüzde 48’i buldu. Tam altın (birlik) ise 1.67 milyon adet üretimden 833 bin adete kadar geriledi. Tam altın üretimi 2024’e göre bu yıl yüzde 50 gerilemiş oldu. Darphane vitrinlerinde tek istisna ise beşlik altın oldu, o da zaten sınırlı üretim içinde geçen yılki seviyesini koruyabildi. 2024 ilk 7 ayında 1.054 adet basılan beşlik altın 2025’in aynı döneminde 930 adet üretildi.

Çeyrek altın fiyatı 7 bin 453’TL’ye çıkarak yaklaşık yüzde 61 oranında arttı

2024 Ağustos ayında 4 bin 639 TL olan çeyrek altın fiyatı 2025’in aynı ayında 7 bin 453’TL’ye çıkarak yaklaşık yüzde 61 oranında arttı. Yarım altın fiyatı ise 9 bin 279 TL’den 14 bin 906 TL’ye yükselerek yaklaşık yüzde61 oranında artış gösterdi. Tam altın fiyatları ise 18 bin 558 TL’den 29 bin 812 TL’ye kadar tırmanarak yaklaşık yüzde artış kaydetti.

Güvenli liman talebi artarken altın fiyatları hızla toparlandı

Faiz indirimi umutlarının artmasıyla altın değer kazandı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da verdiği mesajların eylül ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesiyle güvenli liman talebi artarken altın fiyatları hızla toparlandı.

Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1.13 artışla 3 bin 373 dolara çıktı. 17 Eylül’de açıklanacak faiz kararında çıkacak olası indirimin altına destek olmaya devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar düşük faiz ortamında altının genellikle iyi performans gösterdiğine işaret ediyor.