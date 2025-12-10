Altın, Fed öncesi hafif yükseldi; gümüş tarihi zirveyi test etti

Spot altın yüzde 0,2 artışla ons başına 4.215 dolar seviyesine çıktı. Fed’in faiz indirimi ihtimali, altını sınırlı da olsa yukarı taşıyor.

Gümüşte tarihi seviyeler

Gümüş ise öne çıkan değerli metal oldu. Spot gümüş, seans içinde 61,46 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,6 artışla 61,06 dolarda işlem gördü. Bu yükseliş, tükenen stoklar ve güçlü endüstriyel talep sayesinde salı günü 60 dolar eşiğinin aşılmasının üzerine inşa edildi.

"Altında büyük bir hareket yok, piyasa hala dar bir bantta"

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Altında büyük bir hareket yok, piyasa hala dar bir bantta. Yatırımcılar bu gece Fed’in faiz kararına ve para politikası patikasına ilişkin yeni bir sinyal olup olmayacağına bakıyor” değerlendirmesini yaptı.

Platin yüzde 1,2 düşerek 1.670 dolar civarında, paladyum ise yüzde 0,2 gerileyerek 1.480 dolar seviyesinde işlem gördü.