Altın fiyatları 14 Kasım 2025 | Altında neler oluyor? İşte gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet fiyatları

Gram altın bugün 5.720 TL civarında işlem görürken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Kapalı Çarşı’da gram altın ise 5.974 TL seviyesinden alım-satım işlemlerine başladı. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, ata altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte 14 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz tablo:

Altın fiyatları 14 Kasım 2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kongre’de kabul edilen federal hükümeti geçici olarak finanse eden bütçe tasarısını imzalamasıyla, ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43 günün ardından sona erdi.

Bu gelişme, altın fiyatlarında yükseliş trendinin beşinci gününe taşınmasına neden oldu. ABD hükümetinin yeniden açılmasıyla ekonomik veri akışının hızlanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler, altına olan talebi artırıyor. Özellikle faizlerin düşeceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altın gibi yatırım araçlarının cazibesini artırıyor.

Dün sabah saatlerinde ons altın yüzde 0,3 artışla 4.208 dolardan alıcı buldu ve gün içinde yükselişini sürdürerek 4.240,17 dolara kadar ulaştı. Gram altın da ons altındaki artışı takip ederek önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 5.720 TL seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın 9.693 TL, Cumhuriyet altını ise 38.622 TL’den alıcı buldu.

Altın yatırımcıları, FED’in faiz politikalarına ve ekonomik veri akışına bağlı olarak fiyatlarda meydana gelen değişimleri yakından takip ediyor.

Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın alış fiyatı:5.715,91 TL

Gram altın satış fiyatı:5.716,70 TL

Çeyrek altın alış fiyatı:9.657,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.746,00 TL

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.198,98 TL

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.199,47 TL

Tam altın alış fiyatı:37.982,68 TL

Tam altın satış fiyatı:38.740,87 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı:38.504,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:38.828,00 TL

Ata altın alış fiyatı:39.169,63 TL

Ata altın satış fiyatı:40.166,91 TL