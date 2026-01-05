Altın fiyatları yükselişte: Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü

Altın ve gümüş fiyatları, ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya yönelik adımı sonrasında jeopolitik risk algısının artmasıyla birlikte yükselişe geçti. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli liman olarak görülen değerli metallere yöneldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın pazartesi günü yüzde 2,1’e varan artış göstererek ons başına 4.420 doların üzerine çıktı. Gümüşteki yükseliş ise daha güçlü oldu ve fiyatlar yüzde 4,8 oranında değer kazandı.

Tam altın 42 bin TL'ye ilerliyor

Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 10 bin TL'nin üzerini gördü. Çeyrek altın TSİ 09.33 itibarıyla 9,995 TL'den işlem görüyor.

Tam altın TSİ 09.33 itibarıyla 41,818 TL'den işlem görürken, gram altın 6,112 TL seviyesinde bulunuyor.