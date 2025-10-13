Altın fiyatları zirveyi gördü: Gram altın 5500 TL’yi aştı

  1. Ekonomim
Ons altın 4 bin 100 dolara yaklaşırken, gram altın tarihte ilk kez 5 bin 500 liranın üzerine çıktı.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.093 dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altındaki bu rekor, dolar/TL kuru ile birleşince gram altın fiyatını da ilk kez 5 bin 500 liranın üzerine taşıdı.

Altın fiyatları, küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına ilişkin kaygılar arasında bu yıl genelinde yüzde 55’den fazla değer kazanmıştı.

Analistler 5 bin doları görebileceğini öngörmüştü

Altın fiyatlarındaki yükselişin ortasında BofA analistleri, ons altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, gümüş fiyatlarının ise 65 dolara çıkabileceğini tahmin etmişti.

BoFA analistlerine benzer şekilde Societe Generale analistleri de ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5 bin doları görebileceğini öngörmüştü.

 

