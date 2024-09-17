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Altın fiyatlarına destek veren Fed faiz indirimi beklentileri ayrışıyor

ING analistleri 25 baz puanlık indirimin altın için hayal kırıklığı olacağını söylerken, Standard Chartered, Fed'den 50 baz puanlık bir indirim gelmesi için verilerin ikna edici olmadığını belirtti. Vontobel portföy yöneticisi de ilk faiz indiriminin boyutu ne olursa olsun, Fed'in politika faizini 2025 ortasına kadar yüzde 3'e indireceğini savundu.

Haber Merkezi
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Altın fiyatlarına destek veren Fed faiz indirimi beklentileri ayrışıyor
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Altın fiyatları, ABD dolarındaki düşüş ve Fed'in yarım puanlık faiz indirimine yönelik artan beklentilerin desteğiyle rekor seviyelerde sakinleşti.

ING analistleri, “CME FedWatch aracına göre, 50 baz puanlık bir indirim olasılığı şu anda yüzde 62 iken, 25 baz puanlık bir indirim olasılığı yüzde 38 olarak tahmin ediliyor. Altın piyasası muhtemelen sadece 25 baz puanlık bir indirimle hayal kırıklığına uğrayacaktır” değerlendirmesini yaptılar.

Bu arada, üç aylık bakır, fiziksel piyasadaki toparlanma işaretleri ve zayıf Çin ekonomik verilerinin hükümeti daha fazla teşvik önlemi almaya sevk etme olasılığı nedeniyle yüzde 0,7 artışla metrik ton başına 9.435,00 dolar seviyesinde. Alüminyum, Hindistan'daki güçlü talep ve arz kesintisi endişeleri nedeniyle yüzde 0,7 artışla ton başına 2.532,00 dolara yükseldi.

Veriler Fed'den 50 baz puanlık bir indirim gelmesi için ikna edici değil

Standard Chartered Bank NY Şubesi Küresel G10 FX Araştırmaları ve Kuzey Amerika Makro Stratejisi Başkanı Steve Englander, son ABD ekonomik verilerinin yaklaşan FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir indirim için ikna edici bir durum oluşturmadığını savundu.

50 baz puanlık bir indirime gidip yanılmak, 25 baz puanlık bir indirime gidip yanılmaktan muhtemelen daha kötü olacağını belirten Englander, "25 baz puanlık bir indirim için gelen enflasyon verileri, yüzde 2'lik enflasyon hedefine hızlı bir yaklaşımı desteklemiyor" dedi.

Bu arada Englander, işsizlik oranındaki son artışın ekonomide endişe verici bir bozulma olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Fed, 2025 ortasına kadar faizi yüzde 3'e çeker

Vontobel Portföy Yöneticisi Carlos de Sousa, ilk faiz indiriminin boyutu ne olursa olsun, Fed'in politika faizini 2025 ortasına kadar yüzde 3'e getirecek bir gevşeme döngüsüne girmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Piyasa çarşamba günü 50 baz puanlık büyük bir Fed faiz indirimi olasılığını daha yüksek fiyatlıyor, ancak Vontobel'in sabit getirili butiği 25 baz puanlık bir indirime yöneliyor. ABD ekonomisi son birkaç ayda önemli ölçüde yavaşlamış ve enflasyon patikası 2024'ün başına kıyasla çok daha iyi huylu görünse de ABD'de resesyon yakın görünmüyor.

Sousa, “Ekonomik veriler daha da kötüleşmediği sürece kademeli ancak tutarlı kesintiler uygun olacaktır” dedi.

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